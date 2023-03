TikTok blocca l’uso per gli under18: un’ora al giorno poi stop

Sessanta minuti. E’ questo il tempo di utilizzo massimo consentito per star su una delle app più amate dagli adolescenti. Proprio per loro, per tutti gli account di utenti under 18, nelle prossime settimane scatterà il timer di blocco oltrepassato il limite dei minuti giornalieri di permanenza consentiti.

“Una decisione presa dopo aver consultato le ricerche accademiche e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital” affermano gli amministratori del social network cinese TikTok, che mette in campo delle scelte per tutelare i più giovani dai probabili rischi legati all’uso eccessivo dell’app.

In pratica, raggiunti 60 minuti, arriverà all’utente una notifica che richiede di inserire un codice di accesso per continuare la visualizzazione di video. Il codice per reimpostare il tempo e prolungarlo, seppur inviato al cellulare dell’utente, richiede una decisione attiva e quindi si pensa così di incoraggiare bambini e ragazzi a “distogliere” gli occhi dallo smartphone e da TikTok.

I genitori potranno monitorare la continua riattivazione e il tempo che si trascorre in più oltre quel limite che scatta automatico, preimpostato dall’app.

Non solo questa novità ma potrebbero essere messe in campo anche altre modifiche come il silenziamento delle notifiche a partire dalle 21 per gli utenti tra 13 e 15 anni e dalle 22 fino a 17 anni. Per gli under 15, inoltre, l’azienda potrebbe impostare account privati mentre per i giovani fino a 16 anni scatterebbe il blocco delle chat.