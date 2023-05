TIVOLI – Devozione e solidarietà, a piazza Plebiscito c’è “Tivoli in fiore”

La città di Tivoli torna ad inondarsi di petali colorati, sabato 6 e domenica 7 maggio, con “Tivoli In Fiore”.

Nell’ambito del 3238° Natale di Tivoli e in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna di Quintiliolo, emblema religioso della Città, l’Unione Commercio e Turismo, l’associazione Le Porte Belle, l’associazione Tuttigiù, con il patrocinio del Comune di Tivoli, propongono anche quest’anno due giornate dedicate alla realizzazione e all’esposizione di maestosi tappeti floreali nelle vie centrali della città, in piazza Plebiscito e a via Palatina.

La Città avrà il piacere di ospitare i Maestri infioratori di Montefiore dell’Aso, i quali collaboreranno con gli infioratori di Tuttigiù per il quadro floreale di via Palatina.

Devozione, sostenibilità e accoglienza sono le parole chiave che caratterizzeranno la manifestazione.

Tanti gli appuntamenti: una mostra mercato di fiori a piazza Garibaldi, la consegna del compost cittadino gratuito ad opera di ASA Spa, le passeggiate alla scoperta del territorio con guide esperte e una gara di solidarietà per raccogliere fondi per Telethon, per il Cis (Centro d’integrazione sociale), storica realtà cittadina, e per il Villaggio Don Bosco, seconda casa dei tiburtini e opera solidale di enorme importanza per il territorio.

Nello specifico, a piazza Plebiscito sarà presente l’associazione Le Porte Belle che realizzerà dei quadri floreali e metterà a disposizione una postazione dove poter supportare il Cis che parteciperà con i ragazzi alla realizzazione delle opere.

Su piazza Plebiscito saranno organizzati laboratori per bambini e saranno presenti la postazione di Telethon per la raccolta fondi e ASA Spa per la consegna del compost.

PROGRAMMA

Sabato 6 maggio

Dalle 9 alle 21: Mostra mercato floreale piazza Garibaldi

Alle ore 14.30: Inizio composizione quadri piazza Plebiscito e via Palatina

Domenica 7 maggio

Tutto il giorno: Infiorata via Palatina e piazza Plebiscito (a piazza Plebiscito laboratori per bambini, stand ASA per consegna compost, stand raccolta fondi)

Dalle 9 alle 20: Mostra mercato floreale piazza Garibaldi