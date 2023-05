Tivoli Boxing Night: tre titoli europei in un’unica serata di pugilato  

Il pugilato italiano ha la possibilità di avere tre campioni europei nell’arco di una sera: venerdì 5 maggio, presso il Palasport di Tivoli, con il patrocinio del Comune di Tivoli, la Opi Since 82 presenterà la Tivoli Boxing Night, evento di pugilato professionistico che sarà trasmesso in duplice diretta su DAZN in esclusiva italiana e su ESPN+ negli USA. Una card unica nel suo genere, con tre cinture europee in palio.

Il main event della serata è l’atteso rematch tra Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) valido per il Titolo Europeo dei pesi piuma. Forte e Grandelli si sono già sfidati nel n\ovembre 2021, durante la Dazn Boxing Night di Roma, in dodici riprese spettacolari terminate con un pareggio per Split Draw, verdetto che consentì a Mauro Forte di mantenere la cintura di campione dell’Unione Europea. Adesso in palio c’è la pregiata cintura europea, lasciata vacante dallo spagnolo Kiko Martinez, il cui valore darà uno stimolo e una determinazione in più ai due pugili.

La sfida femminile

Come co-main event della serata, i due titoli europei femminili: Stephanie Silva (7-0-0) difenderà la sua cintura di campionessa europea dei supermosca contro la francese Mailys Gangloff (8-3-0, 2KO), mentre Simona Salvatori (8-0-0, 2KO) sfiderà Johanna Wonyou (8-0-0, 2KO) per il vacante titolo europeo dei pesi gallo.

Stephanie Silva è alla seconda difesa della cintura continentale, dopo aver battuto la polacca Pekalska con una prestazione tecnicamente e mentalmente ineccepibile nella Roma Boxing Night al Pala Atlantico del 28 ottobre 2022. Per Simona Salvatori è la chance iridata fondamentale per continuare a crescere, contro un’avversaria imbattuta e capace.

Nell’undercard ci saranno quattro incontri, tutti dedicati ai prospect emergenti della scena pugilistica romana. Armando Casamonica (9-0-0, 1KO) combatterà sulla distanza delle otto riprese nei pesi superleggeri dopo aver vinto il Trofeo delle Cinture della Federazione Pugilistica Italiana, Gloria Peritore (1-0) disputerà il secondo match da professionista, Mario Manfredi inseguirà la terza vittoria (2-0, 1KO) e Francesco Faraoni (1-0) ritornerà sul ring dopo l’esordio vincente di ottobre.

“Tre titoli europei su sette incontri professionistici in una sola card: siamo felici di organizzare una manifestazione così prestigiosa per il movimento pugilistico italiano. La nostra missione è far crescere nel migliore dei modi i nostri atleti, di aiutarli nel loro cammino sportivo garantendogli la giusta esposizione mediatica e matchmaking di rilievo.

Basta leggere la fight card per capire che si tratta di incontri che nessun appassionato di boxe si perderebbe: crediamo possano essere di richiamo al botteghino per una piazza come Tivoli, di cui ringraziamo l’amministrazione comunale, e come Roma, dove la nobile arte è amata in maniera viscerale” spiega Alessandro Cherchi di Opi Since 82.

I biglietti sono in vendita su www.boxol.it al prezzo di 60,00€ bordo ring, 35,00€ tribuna e 25,00€ gradinata.