GUIDONIA – Via Nomentana, rimossa la pensilina pericolante

“È stata rimossa la pensilina della fermata bus, pericolante e in netto stato di abbandono che si trova o per meglio dire, si trovava al chilometro 16 della Via Nomentana nel Comune di Guidonia Montecelio, frazione Colleverde di Guidonia”.

Lo annuncia in una nota Fabrizio Ciliberto, Presidente di U.Di.Con. Regionale Lazio APS.

“Solo qualche giorno fa – continua Ciliberto – su segnalazione di un nostro cittadino, e come riportato dai mezzi stampa locali, abbiamo riscontrato l’oggettivo stato di abbandono della pensilina in questione.

Dalle foto pervenute alla nostra associazione, abbiamo constatato che la pensilina non solo risultava non essere pienamente fruibile ma che poteva rappresentare un potenziale pericolo per i cittadini che ogni giorno vi transitano.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto necessario segnalare al Comune di Guidonia la situazione di pericolo rappresentata, chiedendo di procedere con soluzioni celeri per mettere in sicurezza l’area esposta a rischi, non tralasciando l’ipotesi di un ulteriore cedimento della pensilina nei giorni successivi”.

“Il Comune di Guidonia è stato molto tempestivo nell’accogliere la nostra segnalazione, tanto da intervenire in tempi brevissimi per la rimozione. Ci fa piacere che la nostra richiesta sia stata ascoltata e – conclude Ciliberto – cogliamo l’occasione per ricordare che l’U.Di.Con. Regionale Lazio APS, associazione dei consumatori da sempre impegnata nella difesa del bene comune, si rende disponibile a ricevere segnalazioni di questo tipo o di altra natura, per poter costruire un dialogo diretto con le istituzioni al fine di migliorare i servizi, rivolti ai cittadini, e la loro fruizione”.

Vale la pena ricordare che il 24 maggio scorso a segnalare la situazione paradossale e pericolosa era stato il signor Maurizio, 78 anni, un pioniere di Colleverde residente nel quartiere di Guidonia Montecelio dal gennaio 1974, che ha inviato alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv alcune foto significative (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).