Lotta alle discariche abusive e ai terreni incolti nel Comune di Sant’Angelo Romano.

Mercoledì 5 e giovedì 6 luglio il dirigente del Settore Vigilanza Carlo Duca ha emesso 17 ordinanze di ingiunzione al pagamento dei verbali elevati a carico di altrettanti “zozzoni” sorpresi tra agosto ed ottobre del 2018 dal Nucleo Tutela Ambiente dell’associazione “Fedra” convenzionata con l’amministrazione comunale per la tutela del territorio.

Si tratta di nove verbali da 600 euro e di altri otto da 200 euro per un totale di 7 mila euro che verranno incassati dall’Ente.

Le sanzioni da 600 euro sono state appioppate a chi ha violato il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Il Nucleo Tutela Ambiente ha infatti scoperto tre discariche abusive soltanto in Via Germania e due in Via delle Macchiarelle, senza contare quelle in Via dello Stagliene, in Viale Marinucci e sulla Strada Provinciale 24/A.

Le sanzioni da 200 euro erano stati emessi dal Nucleo Tutela Ambiente a carico di cittadini residenti tra Sant’Angelo Romano, Guidonia Montecelio, Tivoli e Roma, per il mancato sfalcio di aree incolte e per la presenza di rovi e sterpaglie, con un elevato pericolo di annidamento di animali e di rischio incendi.

Gli illeciti erano stati sanzionati in particolare in Via dei Girasoli dove gli ispettori avevano multato tre proprietari di terreni, e in Via Germania.