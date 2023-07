Week end, dalla Festa della Birra alla Sagra del Fallacciano: tutti gli eventi da non perdere

Il territorio della Città del Nordest vanta numerosissime sagre, alcune storiche, altre recenti, che occupano le afose serate estive, ma non solo.

Infatti, oltre alle sagre, c’è la possibilità di scegliere tra altrettante feste e festival che animano i fine settimana e che permettono di vivere momenti di divertimento e spensieratezza con cibo tipico locale, musica e tanto divertimento per tutti, dai più grandi ai più piccoli.

GLI EVENTI DEL WEEK END A MONTEROTONDO

A Monterotondo continuano i numerosi appuntamenti durante il fine settimana.

In particolare, si inizia stasera, giovedì 20 luglio alle 19:30 con l’evento “Locandieri per una notte: la beneficenza si veste di bianco” presso il centro storico per sostenere la Locanda delle Nocciole, casa che accoglie i bambini in cura all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, insieme alle loro famiglie.

A seguire, alle 21 presso il CineMancini, verrà trasmesso Super Mario Bros, film d’animazione che permette di creare un momento di unione tra grandi e piccoli.

Domani, venerdì 21 luglio, si inizia alle 17 con “Racconti a Parco Ippoliti”, per poi proseguire con un altro appuntamento cinematografico col film Sciuscià, sempre alle 21 presso il CineMancini.

Sabato 22 e domenica 23 luglio, altri due incontri cinematografici chiuderanno il weekend, rispettivamente con Mavka e la foresta incantata, e Le 8 montagne, sempre alle 21 al CineMancini.

GLI EVENTI DEL WEEK END A GUIDONIA MONTECELIO

Guidonia Montecelio presenta una settimana ricca di intrattenimento: dal 20 al 27 luglio, infatti, sarà possibile assistere all’evento “R-estate”, a base di musica e cultura, presso la piazza Trilussa, frazione Setteville, organizzato dall’associazione Il Picchio Propositivo Odv.

A seguire, dal 21 al 23 luglio, presenta la prima edizione del Festival d’autore Comova.

Il 21 luglio presso il piazzale Chiesa di San Michele, si potrà assistere al concerto del pianista jazz Danilo Rea, “Piano Solo”, organizzato da Città di Guidonia Montecelio.

A seguire visita guidata del Museo Rodolfo Lanciani a cura del GAL, e sfilata con raduno di auto d’epoca nel borgo di Montecelio.

Sabato 22, sempre a Montecelio, presso il Giardino dei Frati, sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale “Contro” a cura del gruppo Basta Poco.

A seguire visita guidata in notturna del Museo Rodolfo Lanciani, sempre a cura del GAL.

A chiudere, il 23 luglio, il concerto della cover band Alive, “La storia del Rock”, presso piazza della Repubblica, a Villalba.

GLI EVENTI DEL WEEK END A FIANO ROMANO

A Fiano Romano torna la 10^ edizione del Borgo Rock Festival, dal 20 al 23 luglio, con ingresso gratuito dalle 20, mentre i concerti inizieranno alle 21:30.

Questa rassegna musicale, che vede esibirsi artisti emergenti e affermati, ospitata dal giardino della chiesa sconsacrata di Santa Maria ad pontem, è un modo per far conoscere il cantautorato italiano e, per gli appassionati, un evento da non perdere.

GLI EVENTI DEL WEEK END A BELLEGRA

A Bellegra torna con la sua 46esima edizione la Sagra del fallacciano, sabato 22 luglio presso il centro storico.

Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il comune, la sagra inizierà alle 20 con una passeggiata gastronomica per le stradine e le vie del paese, ci sarà la possibilità di assaggiare piatti tipici grazie ai punti di ristoro, il tutto accompagnato da musica e tanti spettacoli, compreso il mercatino dove poter comprare i fichi, o “fallacciani”.

GLI EVENTI DEL WEEK END A ORVINIO

Orvinio, per gli amanti della natura e dell’attività fisica, sabato 22 propone “Escursione a Orvinio: la cascata del Petescia e l’abbazia abbandonata”, con appuntamento alle ore 9:30.

La partenza è prevista dal borgo medievale, a cui poi seguirà camminata tra boschi di querce, noccioli, prugnoli e cornioli, rimanendo a stretto contatto con il fiume, che verrà attraversato per poter arrivare alla grande cascata.

GLI EVENTI DEL WEEK END A TIVOLI

Tivoli propone “Summer Fest Tivoli per tutti”, con un primo appuntamento presso il centro storico dal 21 al 23 luglio con il Buskers Festival presso l’anfiteatro: sarà caratterizzato da musica, spettacoli con artisti di strada, mimi, mangiafuoco, bolle di sapone e anche stand enogastronomici.

Sempre a Tivoli, a partire dal 14 luglio, a piazza Garibaldi ci sono giochi, giostre, ruota panoramica per il divertimento di adulti e bambini.

Al Bivio di San Polo torna il RealFest con L’Oasi della Magia: due giorni, 21 e 22 luglio, pieni di appuntamenti e intrattenimento.

Si inizia venerdì 21 alle 18:30 con spettacoli per bambini, tra cui bolle di sapone e baby dance, a seguire uno spettacolo di magia e, per finire Dj set con Ciccio Dee Mario.

Il 22 luglio, alle 18:30, si aprirà con altri spettacoli per bambini e a chiudere un altro Dj set, questa volta con Nazareno Romanzi.

A Campolimpido arriva la prima Festa della Birra, dal 21 al 23 luglio presso i Giardini Italia, via Radiciotti snc.

Il venerdì gli stand si apriranno dalle 18, mentre il sabato e la domenica a partire dalle 10 con vari ospiti: rispettivamente Gianni Scio, Assetto Variabile e Dj set Tommy.

Nei tre giorni ci saranno stand gastronomici con birra alla spina, panini e anche stinco di maiale.

GLI EVENTI DEL WEEK END A SUBIACO

Subiaco, venerdì 21 luglio alle 21, propone il concerto “Rapsodia Fantastica” del Maestro Giacomo Cuticchio al pianoforte, accompagnato dal suo ensemble, presso il Teatro Narzio e organizzato dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio.

GLI EVENTI DEL WEEK END A CICILIANO

Ciciliano presenta la Sagra degli Gnocchi ‘Ncati, il 22 e 23 luglio presso il prato vicino la chiesa di Santa Maria Maddalena, in località Passo della Fortuna, via Rocca d’Elci.

In queste serate sarà possibile assaggiare il piatto tipico, gli gnocchi ‘ncati, fatti solo con acqua e farina, senza patate, ma non solo: sarà l’occasione per visitare l‘antico insediamento romano Trebula Suffenas ma anche godersi un po’ di divertimento, il sabato sera con Scoppoletta Band, mentre la domenica con “La Signora Gilda”.

Colle Verde presenta “Colle Verde Estate 23”: l’appuntamento del 21 luglio, a partire dalle 21:30, è con “Gli Stornellatori”, artisti in costume della Roma dell’800 che proporranno canzoni e melodie con strumenti tipici, fisarmonica e chitarra.

Per quanto riguarda gli stand invece, l’apertura è prevista per le ore 20.