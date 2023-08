In attesa di Ferragosto si fa festa: tutti gli eventi

Perché aspettare Ferragosto per festeggiare girovagando per piazze e borghi? Il week end lungo dal 10 al 13 agosto promette nella Città del Nord Est una infinità di eventi. Chi non è partito e vuole godersi dei momenti di spensieratezza, con del buon cibo tipico locale, musica e divertimento, allora non deve far altro che scegliere tra le numerose feste e sagre offerte dai paesi del nostro territorio.

A Canale Monterano la Sagra delle Pappardelle

Canale Monterano, dall’11 al 13 agosto propone la Sagra delle Pappardelle, a cura dell’associazione culturale Contrada Centro, con apertura degli stand gastronomici alle 19:30 presso piazza del Campo.

Sarà possibile assaporare le pappardelle fresche con condimenti e altri piatti tipici della tradizione locale, con tanta musica dal vivo ad accompagnare la serata. Il servizio al tavolo è garantito ed è possibile prenotare al numero 377 6619781 o tramite e-mail contradacentro@live.it o contradacentro1@gmail.com.

Ad Anticoli Sagra del Frittello

Ad Anticoli Corrado, il Comitato Festeggiamenti organizza la Sagra del Frittello, mercoledì 16 agosto a partire dalle 18, presso piazza delle Ville.

Oltre alla possibilità di assaggiare i fiori di zucca, bombe e ciambelle, alle 21 è previsto uno spettacolo musicale con i Waterline Dire Straits Tribute Band.

Bach e jazz in giro nella Valle

A Sambuci, giovedì 10 agosto alle 21:15, presso il Castello Theodoli, nella Sala delle Prospettive sarà possibile assistere all’esibizione della Bach Virtuosi Ensemble, in occasione della 43° edizione del Festival dei Borghi e delle Città Medievali.

Cocomerate a Cerreto

Cerreto continua gli appuntamenti di “rEstate a Cerreto”, in particolare l’11 agosto alle 19:30 avrà luogo la “festa del volontariato- pizza party” presso il Forno Comunale.

Il 12 agosto alle 19:30 si continua con “Cuba…nda in fiesta”, un’occasione per ascoltare la Banda Musicale G. Verdi, mentre il 13 agosto, alle ore 21:30 si può assistere a “L’uomo di marzo”, cover di Lucio Battisti.

Per Ferragosto invece, dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica e la processione delle 11, la sera alle 21 è animata dalla “Cocomerata in piazza” a cura della Confraternita Madonna dell’Assunta.

Festa Country a Guadagnolo

A Guadagnolo, il 13 agosto presso piazza Dante Alighieri, a partire dalle 16 si inizierà con giochi a tema, toro meccanico, musica e intrattenimento, mentre dalle 18 è prevista una degustazione a base di fagioli e salsicce, previsti dalla Festa Country.

Il 14 agosto invece, è prevista una fiaccolata con processione verso il santuario della Mentorella.

A Vivaro la Sagra delle Petacce

Vivaro Romano, dall’11 al 15 agosto, propone una serie di eventi: l’11 avrà luogo la prima edizione di Calici sotto le stelle, una degustazione dei vini provenienti da tutta Italia, nella suggestiva cornice del borgo medievale sotto le stelle, in cui sarà possibile assaggiare prodotti tipici locali.

Il 12 si continua con la Sagra delle Petacce a cura del Comitato Festeggiamenti Patronali, mentre il 13 si prosegue con la Gara di canto con proclamazione del vincitore, che prevede la presenza di panini con la porchetta, a cura della Pro Loco.

A Licenza passeggiate enogastroniche

Licenza torna con numerosi appuntamenti previsti dal programma “Licenza in festa 2023”. Si inizia giovedì 10 agosto con “carpe noctem” nel centro storico, a partire dal tramonto: sarà possibile partecipare ad una passeggiata enogastronomica affiancata da artisti di strada, a cura della Pro Loco.

L’11 agosto alle 21:30 si continua con il “concerto a corte”, presso piazza del Palazzo: la serata musicale è curata dall’associazione bandistica A. Sersale.

Il 12 e 13 agosto doppio appuntamento: alle 20 presso piazza della Libertà, l’associazione Licenza Nel Cuore offrirà un primo piatto di pesce in occasione della serata conviviale, mentre il 13 alle 8, sempre in piazza della Libertà, avrà luogo la “Giornata dello sport presso il Giardino dei cinque sensi” a cura dell’associazione Fitness e non solo. A Civitella di Licenza, invece, ci sarà la festa patronale dei santi Filippo e Giacomo, che inizierà il 12 e continuerà anche il giorno dopo.

A San Polo la Sagra della Pizza Fritta

San Polo dei Cavalieri prosegue con i numerosi appuntamenti dell’Estate Sampolese 2023: si inizia il 12 agosto alle 21:30 presso il piazzale Manlio Battistini con il Tradizionale concerto d’estate a cura del Concerto Bandistico San Polo dei Cavalieri 1863, accompagnato dal Maestro Marco Pierobon alla tromba solista.

Il 13 agosto presso piazza Marconi dalle 18, torna l’8° edizione della Sagra della Pizza Fritta a cura della Confraternita San Nicola; alle 18:30 si prosegue con l’inaugurazione della nuova sala musicale “La Casa della Musica” in via Marcellina, mentre alle 21:30 il concerto Impressioni D’Autore.

Il 14 alle 21 avverrà la Solenne processione e sacra rappresentazione dell’inchinata, mentre alle 22.30 si esibirà il trio musicale Alieni Dans.

A concludere il 15 agosto, alle 11 si terrà la Santa Messa Solenne dell’Assunta e rappresentazione dell’Inchinata, mentre a seguire, alle 21:30, si esibirà la Manda Rino Tribute Band Rino Geatano. (servizio di Camilla Nonni)