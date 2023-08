MARCELLINA - “Ginestra d’Oro”, a Milly Carlucci il Premio Internazionale per la Danza

Sabato 9 settembre alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti, nel Comune di Marcellina, si svolgerà la 23esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro per la Danza, con la Direzione Artistica di Sara Zuccari e il Presidente di Giuria Emilio Carelli, riconoscimento annuale dedicato al mondo della danza e della cultura, negli anni sono stati insigniti più di 100 personalità portando lustro e successo in ventidue anni di edizioni al Comune di Marcellina diventando uno degli eventi più seguiti dell’area della sabina e della Valle dell’Aniene.

Sabato 9 settembre si consegneranno gli ambiti Premi Internazionali Ginestra d’Oro 2023 alle ore 21.00 in Piazza Cesare Battisti a Marcellina, l’evento è organizzato dal Giornale della Danza, La scuola di danza La Gioia di Danzare e la Proloco di Marcellina, con il Patrocinio del Comune di Marcellina.

Tra i premiati della 23esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro spicca il nome di Milly Carlucci, che riceverà il premio alla carriera per la televisione e per il successo ottenuto con “Ballando con le Stelle” e per la divulgazione del ballo e della danza al grande pubblico.

Il riconoscimento alla carriera per la danza andrà all’étoile internazionale dell’Opera di Parigi, Direttore del Corpo di Ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato.

Il riconoscimento per la televisione e la danza verrà assegnato alla Showgirl e prima donna di tanti varietà in Tv Matilde Brandi.

Un altro importantissimo premio Ginestra d’Oro alla carriera per la danza verrà conferito all’étoile internazionale Giuseppe Picone, già direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli e Guest Star nei Teatri più importanti e famosi del mondo.

Riceveranno il prestigioso premio per la danza le Stelle del Teatro dell’Opera di Roma l’étoile Susanna Salvi e il primo ballerino Michele Satriano.

Quest’anno sarà il coreografo Fabrizio Mainini a ricevere, per la seconda volta dopo 23 anni, l’ambito premio Ginestra d’Oro per la Danza e la Tv come coreografo di “Tale e Quale Show” e “I Migliori Anni” condotti da Carlo Conti.

Il Premio Ginestra d’Oro alla formazione di danza verrà conferito al Maestro Gerardo Porcelluzzi, docente della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Il premio speciale al valore, per aver sempre dimostrato nel suo ruolo impegno e professionalità, verrà conferito all’Onorevole Alessandro Palombi.

Infine il premio Ginestra d’Oro alla danza quest’anno verrà consegnato al manager e organizzatore di grandi eventi di danza Daniele Cipriani.

Sempre per la danza verranno insignite Daniela Maccari, danzatrice e musa di Lindsay Kemp e Gaia Canichella per i successi ottenuti con la divulgazione della danze orientali.

La giuria del Premio Ginestra d’Oro: Emilio Carelli Presidente di giuria e giornalista già direttore e fondatore di Sky Tg24- Giornalista, Paola Saluzzi – Conduttrice Tv e giornalista, Alessandro Lundini – Sindaco di Marcellina, Stefania Fiorucci – Giornalista, Alessandra Danieli – Vice Sindaco Marcellina, Vittoria Cappelli – Produttore esperta di Danza, Laura Rossetti – Dott.ssa e Imprenditrice, Alessandra Paoloni – Scrittrice e Presidente Proloco di Marcellina, Mauro Meucci – Presidente Associazione Butteri Marcellina, Rita Celanetti – Presidente Associazione Erba Voglio, Pino Passacantilli – Conduttore.

Il premio, che nasce per iniziativa della Scuola di Danza La Gioia di Danzare diretta da Sara Zuccari, giornalista, maestra di danza e coreografa, critico e storico di danza, e Direttore Artistico della Kermesse, nel corso delle precedenti edizioni il premio Internazionale Ginestra d’Oro è stato conferito a personalità di spicco di livello internazionale del mondo della danza e del balletto, per citarne alcuni, come: Carla Fracci, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Claudio Baglioni, Mara Venier, Renzo Arbore, Fabrizio Frizzi, Giorgia Meloni, Roberto Bolle, Raffaele Paganini, Don Lurio, Fabrizio Mainini, Misha Van Hoecke, Lindsay Kemp, Valter Zappolini, Andrè De La Roche, Silvio Oddi, Kledi Kkadiu, Ugo dell’Ara, Alberto Testa, Rossella Brescia, Igor Yebra, Franca Bartolomei, Laura Comi, Gaia Straccamore, Alessandra Amato, Alessandro Riga, Claudio Coviello, Luciano Cannito, Paola Jorio, Margherita Parrilla, Elettra Morini, Alessandra Celentano, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e tanti altri.

Nel 2006 l’ètoile mondiale Carla Fracci venne insignita del Premio Internazionale Ginestra d’Oro e in quell’occasione gli venne conferita la “Cittadinanza Onoraria di Marcellina”, evento che vede una targa affissa per ricordare il memorabile evento all’interno dell’edificio del Comune di Marcellina.