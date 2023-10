GUIDONIA – Open day per lo screening dell’epatite C

A disposizione della popolazione l’ambulatorio mobile per la diagnosi di una dei virus epatici più comuni. L’Asl Roma 5 sta promuovendo lo screening per identificare le infezioni da virus dell’Epatite C (HCV) rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989. A Guidonia Montecelio la postazione sarà attiva da lunedì 9 ottobre a giovedì 26 e si sposterà in diverse circoscrizioni:

dal 12 al 16 a Villanova, parco M.G. Cutuli;

dal 17 al 22 a Guidonia, piazza del Mercato;

dal 23 al 26 a Colleverde, piazza Colleverde.

Gli orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30; domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Questa infezione può guarire spontaneamente con l’eliminazione del virus, oppure, può diventare cronica, pur restando asintomatica per anni, e provocare malattie invalidanti come la cirrosi e il tumore del fegato, se non viene trattata con una terapia farmacologica specifica.

Partecipare allo screening è il modo migliore per individuarla.

È rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989, l’accesso è libero e gratuito.

Nei camper sarà possibile eseguire il test di screening per la ricerca dell’infezione da epatite C. Il test prevede una piccola puntura sul dito su cui verrà eseguito un esame sierologico per la ricerca degli anticorpi dell’epatite C. Se questo dovesse dare esito positivo verrà proposto un prelievo venoso per l’analisi di secondo livello, consistente nella ricerca del virus.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’Asl Roma 5