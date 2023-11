TIVOLI – Voragine in Centro storico, strada chiusa 4 giorni per riparare la fogna

Si apre una voragine sull’asfalto nel Centro storico di Tivoli e la strada resta chiusa per 4 giorni.

E’ quanto si evince dall’ordinanza numero 452 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, mercoledì 8 novembre dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Il provvedimento stabilisce il divieto di transito in via dei Sosii, la strada della voragine, dall’intersezione con via Domenico Giuliani fino all’intersezione con via del Trevio, da martedì 7 fino a sabato 11 novembre. L’ordinanza istituisce anche il divieto di transito in via Domenico Giuliani da oggi, giovedì 9, fino a sabato dalle ore 9 alle ore 17.

Tali chiusure comportano che una parte del centro storico rimanga inaccessibile ai residenti, per cui si è resa necessaria la temporanea sospensione da martedì 7 alle ore 13,59 di domenica 12 novembre dei varchi elettronici di controllo dell’accesso nella zona a traffico limitato, in particolare il Varco 1 di piazza Massimo e il Varco 2 di via del Colle.

Dall’ordinanza emerge che il manto stradale ha ceduto martedì 7 novembre in via dei Sosii all’altezza dei civici 43/45 e i tecnici prontamente intervenuti hanno riscontrato la necessità di chiudere la strada al transito veicolare.

La società Acea Ato2 interverrà d’urgenza sul tratto fognario situato in corrispondenza dell’intersezione con via dei Sosii.