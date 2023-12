CAPENA – L’anziano cliente non paga la prestazione, il trans romeno lo rapina

Ai carabinieri l’anziano raccontò di essere stato aggredito in strada da un uomo fuggito su una bicicletta guidata da un complice. Ma in aula è emersa un’altra verità: a derubarlo era stato un trans col quale aveva appena avuto un rapporto sessuale non pagato.

Per questo ieri, mercoledì 6 dicembre, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado Radu C., un 37enne transessuale romeno domiciliato a Capena, per rapina impropria aggravata dall’aver commesso il fatto ai danni di una persona ultrasettantacinquenne.

Il Collegio presieduto da Nicola Di Grazia – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha condiviso la richiesta della Procura di Tivoli e condannato l’imputato anche ad una multa di 620 euro e alla pena accessoria dell’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

Il fatto era accaduto verso mezzogiorno del 19 ottobre 2021 alla Traversa del Grillo, la strada che collega Monterotondo a Capena.

La vittima, un pensionato italiano di 79 anni residente a Morlupo, denunciò ai carabinieri di essere stato rapinato in strada da un uomo che lo aveva strattonato e spintonato sfilandogli il giaccone con all’interno il bancomat, la carta d’identità, il codice fiscale e altri effetti personali. Subito dopo l’aggressione il bandito sarebbe fuggito in sella ad una bicicletta condotta da un altro uomo.

Dalle indagini emerse che l’autore della rapina era stato Radu C., un trans che da tempo si prostituiva lungo la Traversa del Grillo.

Il pensionato ha confermato la sua versione dei fatti in Tribunale, ma soltanto dopo essere accompagnato in maniera coatta dai carabinieri su ordine dei magistrati davanti ai quali l’anziano non era mai comparso.

In aula il 37enne romeno ha raccontato invece la sua verità, riferendo di prostituirsi e di aver concordato una somma di 20 euro per la prestazione sessuale al termine della quale il pensionato aveva invece pagato soltanto 2 euro.

A quel punto, ne era scaturita una lite durante la quale il trans aveva sottratto il portafogli all’anziano per costringerlo a pagare la prestazione. Per questo il legale di Radu C., l’avvocato Renato Scrocca di Castel Madama, ha richiesto al Collegio la riqualificazione del reato di rapina in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il quale è prevista la reclusione fino a un anno.

La Procura e il Tribunale hanno invece ritenuto che sia stata una rapina.

Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 90 giorni.