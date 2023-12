Stretta sullo Stretto: rimodulati i fondi per fare il ponte

E siamo a quattro. Si contano gli emendamenti del governo sulla manovra. Stavolta la proposta intende definire nuovamente i fondi per realizzare il controverso Ponte sullo Stretto di Messina. Stavolta la novità consiste nel togliere due miliardi trecento milioni che sarebbero gli oneri a carico dello Stato. Questi soldi dovrebbero essere attinti dal Fondo di sviluppo e coesione. A piangere sarebbero, quindi, le amministrazioni centrali che si vedrebbero 718 milioni in meno e gli enti regione Calabria e Sicilia che avrebbero 1.600 milioni in meno. Ce n’è abbastanza per strangolare le due regioni.

Va ricordato che tutta l’infrastruttura dovrebbe costare 11,6 miliardi e dovrebbe esser realizzata nel 2032.

L’infrastruttura del Ponte riesce nel raro risultato di scontentare tutti. Quelli che la vogliono perché sempre incerta la vera determinazione del Non-sistema-paese che su un’opera di queste proporzioni e di questa mole dovrebbe trovare giustificazione col consenso e il clamore unanime. Siamo ben lontani da averlo.

Il quadro, invece, è sempre più incerto. Chi non lo voleva adesso lo vuole (Matteo Salvini) come la madre di tutte le realizzazioni in vita. Chi lo voleva appare sempre più distaccato, anonimo, poco partecipativo in questa grande realizzazione (Giorgia Meloni).

Non si capisce se dalla Sicilia si vuole un’opera come questa che virtualmente collega questa terra al continente togliendole una sorta di prerogativa in quel magico distacco a cui gli isolani tengono sempre un po’. Si è sempre opposto che sono tante e ben altre le opere di collegamento ferroviario da realizzare al Sud d’Italia, nello specifico in Calabria e in Sicilia.

Adesso con questi soldi in meno che arriverebbero qualsiasi ammodernamento infrastrutturale si fa più complicato. Ma si risponde anche che il Ponte costituirebbe un impulso molto forte che farebbe da traino a tutto il resto. Ma tutto questo quando? Se è ancora incerto anche il quadro delle risorse disponibili e dove si attingono, come può un’opera come questa diventare cosa?