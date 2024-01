TIVOLI – Luigi Cherubini, il talento di Campolimpido passa alla Juventus

Luigi Cherubini trasferito alla Juventus.

Il 20enne talento cresciuto a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli, lascia la Roma Primavera in cui è capitano e gioca da esterno per non aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza.

Secondo il Corriere dello Sport, il trasferimento di Cherubini, che ad ottobre 2023, Josè Mourinho aveva fatto debuttare in prima squadra nel match di Europa League contro lo Slavia Praga, non rientra nella trattativa tra Roma e Juve per il prestito oneroso in giallorosso del 19enne difensore centrale bianconero Dean Donny Huijsen.

Brevilineo, dotato di velocità, tecnica e fiuto del gol, Luigi Cherubini, classe 2004, è un attaccante esterno, ma anche trequartista e punta centrale.

Un talento, nato a Tivoli e cresciuto nella Scuola Calcio della “Acd Guidonia”, che a suon di reti ha bruciato le tappe a tal punto da piacere a Josè Mourinho. Nel 2022 lo “Special One” lo aveva già aggregato alla Prima Squadra per l’allenamento e nel 2023 lo ha fatto debuttare in Serie A (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo una parentesi di una stagione nel settore giovanile della Lazio a 13 anni, Cherubini – che vive con la famiglia a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli – è tornato in giallorosso, vincendo il titolo con l’Under 17 e giocando per due stagioni di fila sotto età, prima con l’Under 18 e poi con la Primavera di Alberto De Rossi.

Sempre secondo il Corriere dello sport, Cherubini giocherà oggi contro il Lecce nel campionato baby, ma poi si trasferirà a Torino.

Le parti stanno discutendo la formula, che prevede sicuramente un trasferimento gratuito con percentuale sulla rivendita. La Roma chiede il 50, la Juve vuole abbassare la quota.

Avendo il contratto in scadenza il talento di Campolimpido sarebbe comunque andato alla Juve a luglio a parametro zero: verrà aggregato alla squadra Next Gen e potrà così debuttare in Serie C.