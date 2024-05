TIVOLI – Ospedale, per la riapertura arriva il Presidente della Regione Lazio

Come anticipato giovedì 23 maggio dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli sarà riattivata la rete dell’emergenza per i reparti di Chirurgia, Laboratorio Analisi, Blocco Operatorio, Rianimazione, Punto Nascite e Ginecologia, Emodinamica.

Per questo martedì prossimo, 28 maggio, alle ore 11, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca visiterà il nosocomio di via Parrozzani, appena riaperto dopo i lavori di ripristino a seguito del devastante e tragico incendio divampato nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023, costato la vita a tre anziani pazienti.

Il Governatore sarà accompagnato dal Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 Silvia Cavalli e al termine della visita terrà una conferenza stampa.

Vale la pena ricordare che ad annunciare la riapertura del “San Giovanni Evangelista”, giovedì 23 maggio, era stato il Direttore Sanitario della Asl Roma 5 Franco Cortellessa durante il convegno dal titolo “Il senso della vita: il dovere di assistere dall’alba al tramonto”, organizzato dal Gruppo INI presso l’Auditorium dell’INI Medicus Monte Ripoli di Tivoli.

Il pronto soccorso di Tivoli, invece, riapre il 30 settembre, ma sarà operativo il Punto di Primo Intervento attualmente allestito nella struttura prefabbricata costruita nel piazzale antistante all’Ala B dell’ospedale e allo stesso Pronto soccorso in ristrutturazione.