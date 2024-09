SANT’ANGELO ROMANO – Padre Giancarlo Pani celebra i 50 anni di sacerdozio nel Borgo natìo

Sabato, in occasione del 50esimo anniversario di Sacerdozio, il sindaco di Sant’Angelo Romano Attilio Cornacchia ha espresso i suoi auguri in una lettera, rendendogli omaggio.

“In questo momento storico così particolare e pieno di contraddizioni – ha scritto il primo cittadino santangelese – essere un faro luminoso è sempre più raro soprattutto quando si mette al primo posto il prossimo con ogni sua esigenza.

Mi riferisco alla centralità della persona umana verso la quale va la nostra attenzione e il massimo rispetto, in coerenza con i principi enunciati dal Vangelo. Un’attenzione che deve essere necessariamente rivolta, in primis, alla famiglia. Luogo privilegiato della crescita e dello sviluppo della società nel quale anziani, giovani e bambini condividono un percorso di vita che va sempre salvaguardato nella condivisione.

Carissimo Padre Giancarlo, con la tua missione sacerdotale è stato e continua ad essere quel faro luminoso che conduce a Gesù per mezzo di Maria. Un dono speciale che Dio ci ha fatto e che noi, con orgoglio, vogliamo custodire.

Il suo lungo cammino, a servizio delle diverse comunità, raggiunge oggi un importante e significativo traguardo: 50 anni di sacerdozio. Un dono speciale che Dio ha voluto riservare a tutta la comunità santangelese, compiere un percorso insieme, un vero cammino di vita e di fede.

Certo è che 50 anni di servizio sacerdotale sono tantissimi, ma puoi esserne certo, caro Giancarlo, che il nostro affetto per te e la nostra riconoscenza è infinita. Infinita come la tua disponibilità e come la tua voglia di fare a servizio di ciascuno di noi.

Questi sono i valori che noi porteremo sempre nel nostro cuore. Piccoli, ma grandi semi, che tu hai saputo piantare nelle nostre coscienze mettendo sempre in evidenza gli insegnamenti di Gesù buon Pastore e di Maria.