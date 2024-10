VALLERANO – La Festa della Castagna in quattro week end: piatti ed eventi

La Festa della Castagna di Vallerano torna per la sua XXII edizione, pronta a offrire un mese di eventi imperdibili dal 12 ottobre al 3 novembre.

Quattro weekend ricchi di appuntamenti, oltre 40 in totale, tra sapori autentici, arte, cultura e tradizioni locali, in un borgo incantevole nel cuore della Tuscia viterbese. L’edizione di quest’anno promette di essere ancora più coinvolgente, grazie a una nuova organizzazione che ha affidato il coordinamento a diverse associazioni locali, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione della comunità e offrire un’esperienza ancora più ricca ai visitatori.

Nel suggestivo centro storico di Vallerano, poco più di duemila abitanti in provincia di Viterbo, tra vicoli e piazze, i turisti potranno immergersi in un programma a tema contadino, fatto di visite guidate, mostre, musica dal vivo, giochi popolari e degustazioni.

Protagonista indiscussa della manifestazione sarà, come sempre, la castagna DOP di Vallerano, che potrà essere gustata in diverse preparazioni nelle tipiche cantine tufacee o direttamente in piazza, accompagnata da un bicchiere di vino caldo.

Caldarroste e buon vino

La XXII edizione della Festa della Castagna di Vallerano non è solo un viaggio alla scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni locali, ma un’esperienza completa che animerà ogni sabato e domenica con numerosi eventi. In piazza non mancheranno le immancabili caldarroste e il buon vino, pronti a scaldare i visitatori tra una passeggiata e l’altra.

Ogni fine settimana sarà arricchito da visite guidate ed escursioni tra le bellezze naturali e architettoniche di Vallerano e dintorni, con la possibilità di prenotarsi direttamente online cliccando sul link dedicato. Gli amanti dell’arte potranno inoltre ammirare 60 per Arte, una mostra itinerante che vedrà i pittori della Tuscia esporre le loro opere presso il Palazzo della Cultura e la Sala Bigiaretti.

In Piazza della Repubblica, ci si potrà divertire con Venge chi cce ‘cchiappa, un gioco a premi che metterà alla prova la prontezza e l’intuito dei partecipanti. Le domeniche, in Largo Trento, ospiteranno la spettacolare esposizione di macchine agricole, il Big Trattor, per appassionati e curiosi di tutte le età.

Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia, con il Laboratorio didattico di cucina valleranese ogni domenica alle 11:00 nel centro storico, dove sarà possibile scoprire i segreti di ricette tradizionali come fricciolose, culitonni e ciciliani.

Il programma del primo week end

Sabato 12 ottobre

Vieni a scoprire il sole – Ore 11,00 / Piazza dell’Oratorio

Osservazione solare con telescopio a cura del Grag (Gruppo astrofili Galilei Galilei)

Giochi popolari – Ore 16,00 / Piazza della Repubblica

Convegno. Uno sguardo alla castanicoltura extra-regionale: – Ore 17,30 / Palazzo Cultura

Storia e cultura del castagno sull’Appennino settentrionale tra riviera Ligure – Tirrenica ed Emilia occidentale

Musici Viatores – Ore 17,30 / Piazza della Repubblica

L’incontro tra la musica antica e la tradizione popolare

Cena nelle tradizionali cantine di Vallerano – Dalle ore 20,00

Oltre ai piatti tipici locali, ogni cantina organizza un suo intrattenimento

Dj set post cena in cantina – Ore 23,00 / via Don Minzoni

Domenica 13 ottobre

Antichi giochi in legno – tutto il giorno / Piazza San Vittore a cura dell’associazioneLa tana dei goblin

Pigiatura dell’uva – Ore 11,00 / Piazza dell’Oratorio

Colazione contadina con il ricottaro – Ore 11,00 / Piazza del Casalino

Pranzo nelle tradizionali cantine di Vallerano – Dalle ore 12,00

CLICCA E SCEGLI DOVE PRANZARE

Cappuccetto rosso “Stralunato” – Ore 15,30 / Piazza dell’Oratorio

Rivisitazione della famosa favola narrata con le inconfondibili sonorità dell’Orchestralunata

Musica live con Leonardo Angelucci – Ore 15,30 / Piazza San Vittore

Arti e tradizioni popolari – Ore 17,00 / Piazza della Repubblica con il gruppo Matrù di Amatrice