GUIDONIA – Città più bella, parco chiuso un mese per restyling

Il Comune di Guidonia Montecelio inizia la riqualificazione dei parchi pubblici.

La prima area verde ad essere riqualificata è il Parco della Mezzaluna di Via Rosata nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia, che resterà chiuso per lavori da martedì 26 novembre a sabato 21 dicembre.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 441 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 19 novembre, dalla dirigente all’Ambiente Annalisa Tassone.

Il provvedimento fa seguito alla determina numero 120 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata lunedì 4 novembre dalla stessa dirigente Tassone, con la quale sono stati affidati alla Società “Kompan Italia Srl” di Milano la fornitura e l’istallazione di giochi all’interno di tre parchi pubblici per un importo complessivo pari a 149.286,15 euro IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La ditta interverrà appunto presso il Parco della Mezzaluna di Via Rosata nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia, dove i lavori inizieranno lunedì 2 dicembre, e successivamente al Parco di Nella di Via Kennedy, a Villalba, e nel Parco di Via Saffi incrocio con Via Zucchi a Villanova.

Tre aree verdi prive di giochi e attrazioni ludiche che necessitano di interventi di abbellimento per assicurare una maggiore fruibilità da parte dei bambini, rappresentando spazi di aggregazione sociale e rivestendo un ruolo di particolare importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La Società “Kompan Italia Srl” di Milano è stata individuata dall’Ufficio ambiente comunale, essendo esperta nella realizzazione di parchi giochi a basso impatto ambientale. Kompan è una società con oltre 50 anni di esperienza, che ha trascorso decenni a ricercare e testare attrezzature per parchi giochi pubblici, ottimizzando costantemente il gioco all’aperto per garantire ai bambini le migliori esperienze di gioco possibili, compresi i bambini con diverse disabilità.

Le attrezzature commerciali sono soggette a normative più severe, pensate all’insegna dell’inclusività fisica, ma anche adatte a soddisfare le esigenze cognitive, sensoriali e sociali. Ogni elemento di gioco viene attentamente progettato per essere il più accessibile possibile, garantendo che nessun bambino venga escluso a causa di strutture o funzionalità non accessibili.

I pannelli Eco-Core da 19 mm sono realizzati con un materiale altamente durevole ed ecologico che non solo è riciclabile dopo l’uso ma è anche costituito da rifiuti riciclati post-consumo al 95%.

I pali possono essere realizzati in Alluminio senza piombo anodizzato colorato, realizzato con alluminio a basso tenore di carbonio. Tutte le piattaforme dei giochi sono supportate da profili in alluminio a basso tenore di carbonio dal design unico e con molteplici opzioni di fissaggio.

Le piattaforme sagomate di colore grigio sono realizzate per il 75% in materiale PP ricavato da rifiuti post-consumo e dotato di maglia e struttura superficiale antiscivolo.

Le superfici e telai sono in acciaio zincate a caldo internamente ed esternamente e sono privi di piombo, conformemente alle norme di sicurezza globali per le attrezzature dei parchi giochi. La zincatura offre un’eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti esterni ed è esente da manutenzione.

Le corde sono del tipo a sei fili zincati, con nucleo di acciaio, altamente resistenti all’usura. Ogni filo è dotato di rivestimento PES in materiale riciclato post-consumo al 95% applicato tramite fusione e quindi ogni corda offre un’alta durabilità e resistenza a ogni tipo di vandalismo.

La pavimentazione morbida ma robusta, realizzata in Flexotop, è altamente inclusiva e consente anche alle persone su sedia a rotelle di accedere facilmente al parco giochi.

Dal punto di vista operativo garantisce una superficie pulita e confortevole con costi di manutenzione molto bassi.