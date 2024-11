FONTE NUOVA – Condannato il “cannibale” di auto rubate

Quando i carabinieri perquisirono l’officina trovarono decine di parti meccaniche, carte di circolazione e polizze assicurative di veicoli rubati. Ma anche vetture a bordo delle quali erano stati installati pezzi di altre auto oggetto di furto.

Per questo ieri, martedì 19 novembre, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado per ricettazione a 4 anni, 10 mesi di reclusione e una multa di 6 mila euro F. P., 51enne meccanico italiano di Fonte Nuova.

Il Collegio presieduto da Rosamaria Mesiti – a latere le giudici Teresa Garcea e Giovanna Riccardi – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli e condannato l’imputato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

La vicenda fu scoperta il 30 novembre 2015 dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Durante un controllo all’interno dell’officina i militari trovarono due Smart e una Volkswagen Golf fiammanti, a dire del meccanico appena riparate.

Ma dagli accertamenti emerse che alla prima Smart era stato applicato il motore di una Smart ForTwo coupe rubata il 22 maggio 2015 nel quartiere Medaglie d’Oro a Roma, mentre sulla seconda Smart fu rinvenuto un motore con matricola abrasa e una centralina elettronica rubata il 17 settembre 2015.

Infine sulla Golf era stato montato il motore di una Golf 1.6 Tdi rubata anch’essa nella Capitale il 30 giugno 2015.

Nell’officina fu rinvenuto inoltre un motore Cay abbinato Golf risultato rubato il 4 novembre 2014 e il motore di una Smart della quale era stato denunciato il furto il 19 settembre 2014.

Nel corso della perquisizione dell’officina i militari sequestrarono anche le targhe di una Smart ForTwo coupe rubata il 28 novembre 2015 nel quartiere Torrino di Roma, oltre alla carta di circolazione di una Fiat 500 rubata il 7 settembre 2015 a Cinecittà e alla polizza assicurativa di una Renault Megane rubata il 28 giugno 2015 nella zona Prenestina, senza contare la carta di circolazione e l’assicurazione della Smart ForTwo coupe rubata il 22 maggio 2015 a Medaglie d’Oro.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.