FONTE NUOVA – Parassiti e feci animali negli alimenti, denunciato per attentato alla salute pubblica

Quando gli agenti hanno aperto le confezioni devono essersi messi le mani tra i capelli.

Gli alimenti erano in cattivo stato di conservazione a tal punto da essere insudiciati da parassiti e da feci di animali.

Per questo gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara e della Polizia locale di Fonte Nuova hanno disposto la sospensione immediata di un esercizio commerciale in via Nomentana e denunciato il titolare per attentato alla salute pubblica.

Lo annuncia la Questura in un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 12 dicembre.

Secondo la nota, il blitz nel negozio di alimentari rientra nell’ambito del servizio di ordine e sicurezza pubblica ad “Alto Impatto”, finalizzato al controllo del Territorio extraurbano e a garantire sicurezza e decoro dei luoghi urbani.

Nei giorni scorsi, gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara e della Polizia locale di Fonte Nuova, insieme agli operatori S.I.A.N. della ASL ROMA 5, hanno passato al setaccio alcune zone di Fonte Nuova anche attraverso mirati posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di 47 persone di cui 15 di nazionalità straniera, 11 veicoli controllati e 7 esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa.

Sette le contestazioni di violazioni amministrative, di cui 5 nel corso del controllo delle sale VLT per un importo totale di 7944 euro. Secondo il comunicato, sono state effettuate ispezioni amministrative anche a più attività di somministrazioni di alimenti e bevande, nel corso delle quali il personale del S.I.A.N. ha disposto la sospensione immediata di un esercizio commerciale in via Nomentana e il titolare denunciato per “Attentato alla salute pubblica e cattivo stato di conservazione e insudiciamento da parassiti e feci animali negli alimenti”: al commerciante sono state elevate le previste sanzioni pecuniarie per un ammontare di 2000 euro. LEGGI ANCHE TIVOLI - Eolo è il miglior cercatore di tartufi d’Italia La strategia messa in campo proseguirà in maniera costante al fine di garantire il presidio delle aree urbane della città in tutte le sue declinazioni, nonché garantendo la tutela di sicurezza e decoro urbano quale unicum utile ad assicurare adeguati standard di vivibilità a beneficio della collettività.