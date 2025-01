TIVOLI – Ciak si gira, cercasi comparse per il film su “Elena la matta”

Nel ghetto ebraico di Roma era soprannominata “Elenuccia la matta”.

Allegra, spensierata, le piaceva il calcio, fumava e non disegnava menare le mani quando era necessario.

Come quando si avventò sulle camice nere che schiaffeggiavano un uomo ebreo e dopo una colluttazione fu arrestata e mandata al confino per anni come “ebrea pericolosa e antifascista”.

La storia di Elena Di Porto, nata a Roma l’11 novembre 1912 e morta ad Auschwitz da deportata, ora diventa un film.

E’ “La guerra di Elena”, prodotto da Titanus Production, Masi Film, M74, Sound Art 23.

L’opera verrà girata a partire dal 10 febbraio tra la Capitale e Tivoli, per questo la “Tibur Film Commission” ha organizzato un casting per piccoli ruoli, generici, figurazioni speciali e minori.

La selezione avverrà mercoledì 15 gennaio dalle ore 9 alle 19 e giovedì 16 gennaio dalle 9 alle 19 presso le Scuderie Estensi di piazza Garibaldi a Tivoli.

Si tratta di un film in costume ambientato negli anni tra il 1938 e il 1943.

Le figure ricercate sono uomini di età compresa tra i 18 e i 70 anni sbarbati o con i baffi.

Donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni con capelli di colore naturale e tagli lunghi.

Nessuno deve avere tatuaggi, piercing, extension ciglia, unghie finte o con gel, né sopracciglia tatuate.

Il casting è aperto anche a bambini e bambine dai 7 ai 12 anni.

Gli interessati alla selezione devono portare una fotocopia del documento di identità, del codice fiscale, una foto e l’Iban.

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo laguerradielenacasting@gmail.com