MARCELLINA – Boato e vibrazioni, la Regione dà il via alla Microzonazione sismica

In riferimento all’articolo MARCELLINA – Boato e vibrazioni, richiesti alla Regione strumenti per monitorare il fenomeno, dai consiglieri regionali del Lazio Micol Grasselli (vice-Presidente della Commissione lavori pubblici della Regione Lazio) e Marco Bertucci (presidente della Commissione bilancio della Regione Lazio) riceviamo e pubblichiamo:

“Il 28 gennaio, in Regione Lazio, si è tenuta la XII Commissione consiliare permanente “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”, che ha avuto come tema la “Microzonazione sismica del Comune di Marcellina”.

A sinistra l’assessore all’urbanistica Enrico Salvatori e a destra il Sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

All’audizione sono stati invitati tra gli altri il Sindaco del Comune di Marcellina Alessandro Lundini e l’assessore all’urbanistica Enrico Salvatori, per discutere riguardo alle problematiche in seguito al boato avvertito lo scorso settembre.

Come consiglieri regionali desideriamo sottolineare l’impegno dell’amministrazione comunale, che si è già attivata presso gli enti competenti, seguendo tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza della comunità.

In un periodo segnato da scelte del passato che hanno richiesto un rinnovato impegno la Regione Lazio si pone come supporto per il Comune di Marcellina e per tutti gli altri Comuni del Lazio, pronti a collaborare affinché le necessità territoriali vengano sempre soddisfatte con attenzione e responsabilità”.