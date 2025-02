Grande successo per il Team Lanzilao di Guidonia alla “Athens Challenge”, prima tappa del circuito Coppa Europa WAKO di Kickboxing, tenutasi dal 31 gennaio al 2 febbraio ad Atene.

Gli atleti, guidati dal maestro Marco Lanzilao, hanno conquistato un bottino eccezionale di medaglie, dimostrando la qualità del lavoro svolto nella palestra “Anco Marzio” di Guidonia e il valore dei loro combattenti sul palcoscenico internazionale.

La squadra di fighters partiti dalla Città dell’Aria per Atene era composta da Nicolas d’Andrea, Chiara Teodorani, Matteo Di Blasio, Daniele Zumello, Luca Persichini, Tommaso Petrucci, Elena Cardoni e Gabriele Lanzilao.

Gabriele Lanzilao: doppio podio e biglietto per la Cina

Gabriele Lanzilao di Guidonia, medaglia d’oro e d’argento alla Coppa Europa di Kickboxing

Tra i protagonisti assoluti della competizione spicca Gabriele Lanzilao, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -69 kg Point Fighting Seniores, dimostrando preparazione tecnica, lucidità tattica e una straordinaria capacità di controllo del match.

Ma non si è fermato qui: Gabriele ha portato a casa anche un argento nella categoria -63 kg Seniores PF, confermandosi tra i migliori atleti della scena europea.

La sua determinazione e il suo talento lo porteranno ancora più lontano: ad agosto volerà in Cina per rappresentare l’Italia ai “World Combat Games”, uno degli eventi più prestigiosi del mondo degli sport da combattimento.

Un traguardo straordinario che premia il suo impegno e la sua dedizione alla disciplina.

Daniele Zumello: giovane campione in ascesa

Daniele Zumello, medaglia d’oro e d’argento alla Coppa Europa di Kickboxing

Un’altra impresa da incorniciare è quella di Daniele Zumello, che ha brillato nella categoria -63 kg Point Fighting Junior, conquistando un meritatissimo oro.

La sua grinta e la sua tecnica lo hanno portato anche a sfiorare un secondo titolo, conquistando l’argento nell’Open Junior PF, una categoria aperta ai migliori atleti della competizione.

Con la sua giovane età, Daniele ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una delle future stelle del kickboxing italiano.

Elena Cardoni: sul ring contro la più forte al Mondo

Elena Cardoni, argento nel K1 -52 kg ring nella sfida con la campionessa mondiale Yulia Sachkov

Tra le prestazioni più significative dell’evento, merita una menzione speciale Elena Cardoni, protagonista di un match straordinario nel K1 -52 kg ring, l’unica atleta del Team Lanzilao a combattere sul ring con le regole del KO.

Elena ha affrontato una sfida titanica: dall’altra parte del ring, infatti, c’era l’israeliana Yulia Sachkov, la campionessa del mondo, campionessa d’Europa e campionessa intercontinentale in carica, una delle atlete più forti della categoria.

Nonostante l’enorme esperienza e il palmarès della sua avversaria, Elena ha combattuto con un coraggio straordinario, perdendo di pochissimi punti dopo un match durissimo e combattuto fino all’ultimo scambio.

La sua performance ha dimostrato non solo il livello tecnico raggiunto, ma anche una mentalità da vera guerriera, affrontando senza paura un’avversaria di livello mondiale e dando filo da torcere alla migliore della categoria.

La sua medaglia d’argento brilla come un oro per il valore della sua impresa, confermando che il suo nome è ormai tra quelli da tenere d’occhio nel panorama internazionale del K1.

Un Team vincente: orgoglio di Guidonia

Il Team Lanzilao ha portato a casa una serie di risultati che dimostrano la qualità della preparazione e il valore degli atleti: Argento per Tommaso Petrucci nei -57 kg Seniores, Bronzo per Matteo Di Blasio nei -57 kg Junior PF, Bronzo per Daniele Zumello nei -63 kg Seniores PF due medaglie di Bronzo per Chiara Teodorani nei -55 kg Seniores PF e nella categoria Team

Uno Stile di vita, non solo uno Sport

La kickboxing non è solo un insieme di tecniche e strategie, ma uno stile di vita basato su disciplina, sacrificio e passione.

Il Team Lanzilao ne è la prova vivente: sotto la guida del maestro Marco Lanzilao, gli atleti crescono non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale, affrontando le sfide con determinazione e spirito di squadra.

Ora l’attenzione si sposta ai prossimi appuntamenti, con Gabriele Lanzilao pronto a rappresentare l’Italia in Cina ad agosto per i “World Combat Games”.

Un sogno che diventa realtà, ma che è solo il punto di partenza per nuove e più grandi sfide. Guidonia può essere orgogliosa dei suoi campioni.

Il Team Lanzilao è pronto a scrivere ancora pagine importanti nella storia del kickboxing italiano!