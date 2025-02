Subbuteo, la Coppa Lazio festeggia il suo 45esimo compleanno

Subbuteo di altissimo livello domani, domenica 9 febbraio, presso la sede del “Centro Sportivo in Miniatura” di Roma in via Filippo Nicolai numero 26.

Si disputa infatti la tradizionale “Coppa Lazio”, il torneo più antico del “calcio a punta di dito” giunto alla sua quarantacinquesima edizione.

La prima edizione individuale, infatti, fu disputata il 2 febbraio del 1980. In quell’occasione ad alzare il trofeo fu Fabio Sonnino vincitore pure delle edizioni del 1981 e del 1982.

Cinque i rappresentanti del territorio del Nordest romano. A difendere i colori di “Fonte Nuova”, infatti, ci saranno Giovanni Genna e Alessandro Lupi, faranno parte della formazione (anche se il torneo è prettamente individuale) anche Patrizio Balice, il romano trapiantato a Palombara Alessandro Terracciano e Giuseppe Tassone di Guidonia.

Questi ultimi due reduci, insieme a Giovanni Genna, dalla partecipazione alla tappa del “Guerin Subbuteo” disputatasi lo scorso week end a Subbuteoland a Reggio Emilia.

Forfait imprevisto dell’ultimo momento per l’altro fratello Balice, Flavio che ha dovuto rinunciare all’appuntamento per un improrogabile impegno personale.

La Coppa Lazio rappresentata il torneo più prestigioso del Gran Prix Lazio con un assegnazione di punti ranking triplo rispetto alle semplici tappe regionali. Spulciando l’albo d’oro spiccano le tre edizioni consecutive conquistate da Andrea Casentini che centrò le vittorie nelle edizioni del 1993 (subbuteo) 1994 e 1995 (Calcio da Tavolo).

Due le vittorie conquistate da giocatori stranieri.

Nel maggio 2016 ad aggiudicarsi il trofeo fu Christian Filippella (USA) mentre nell’edizione del 2018 fu lo spagnolo Juan Novuera a salire sul gradino più alto del podio.

Altri giocatori di valore assoluto hanno alzato la Coppa Lazio: Morgan Croce (mar 2010), Daniele Pochesci (gennaio 2016), Micael Caviglia (novembre 2021), Gabriele Silveri (maggio 2023), Fabio Belisario (giugno 2023), mentre il giocatore con più vittorie è, al momento, Andrea Strazza (2011 e 2022 Calcio da Tavolo; 2021, 2022 e 2024 Subbuteo).

Trenta fino ad ora il numero dei partecipanti che non hanno voluto mancare di dare la loro adesione al prestigioso appuntamento.

Restano ancora solo due posti disponibili in quanto è prevista la chiusura a trentadue giocatori. Questi gli iscritti fino ad oggi: Perotti Marco, Strazza Andrea, Di Lullo Luca, Alfonsi Andrea, Pacifici Stefano, Genna Giovanni, Balestrucci Andrea, Mancinelli Daniele, Terracciano Alessandro, Lupi Alessandro, Trivelli Simone, Balice Patrizio, Balice Flavio, Tassone Giuseppe, Pulito Davide, Bevilacqua Andrea, Emanuele Umberto, Nicastro Marco, Belisario Fabio, Bartolomeo Paolo, Lauretti Marco, Scannavini Marco, D’Amico Francesco, Mazzucchi Roberto, Giovenali Andrè, Fenucci Michele, Cascioli Giuseppe, Lombardo Valerio, ⁠Esposito Giuliano, Torini Roberto.

Ma il grande Subbuteo non si ferma qui.

E’ tutto pronto, infatti, per il prestigioso appuntamento di domenica 23 febbraio. Organizzato dal Subbuteo club di Fonte Nuova, infatti, si terrà presso la Palestra dell’Istituto “Ippolito Pindemonte” di Santa Lucia il primo Trofeo Regionale Città di Fonte Nuova, con il patrocinio del “Comune”.

Torneo che, alla sua prima edizione, vedrà ai nastri di partenza ben 48 giocatori provenienti dalla ns Regione e non solo.

Un vero e proprio banco di prova per il Club nostrano per potersi candidare, magari, il prossimo anno ad organizzare perchè no un Torneo “Challenger” e, magari, finanche una tappa del “Guerin Subbuteo”.

Tutta l’organizzazione della manifestazione è stata curata nei minimi dettagli da Alessandro Lupi coach e capitano del Subbuteo club di Fonte Nuova e da Alessandro Fratini “deus ex machina” di tutte le manifestazioni organizzate all’interno del Club.

(Giovanni Genna)