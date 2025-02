GUIDONIA – Tpl, il Pd: “Basta proroghe, il servizio sia assegnato tramite bando pubblico”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tpl verso il cimitero e il distretto sanitario: rassicurazioni ai cittadini, dal consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Mario Lomuscio riceviamo e pubblichiamo:

“In merito al servizio TPL reso presso il comune di Guidonia Montecelio, voglio continuare a denunciare pubblicamente la grave ed ingiusta situazione che Guidonia Montecelio sta vivendo da troppi anni.

Infatti, mentre l’assessore Torresi ed il capogruppo di Fratelli d’Italia Bertucci si preoccupano di fare solo propaganda politica, il sottoscritto, unitamente ai colleghi Di Silvio e Nuzzo, nella apposita seduta consigliare, tenutasi nella giornata di ieri, hanno denunciato politicamente la gravità della situazione in cui verte il servizio.

Mi spiego: sono anni che, con la scusa della Regione, si manda il servizio in proroga.

Basta, utilizzare la giustificazione che Rocca e la sua giunta (riprendendo oltretutto un’iniziativa politica del centro sinistra!) faranno (non si sa quando visto che slitta di 6 mesi in 6 mesi) il bando per far condividere il servizio e dunque non a gestione di ogni singolo comune, non regge più!.

Bene, ottimo che la destra continui a copiare e riprendere le iniziative del PD. Ad ogni modo, il tempo trascorso dalla scadenza del contratto è INACCETTABILE.

I Soldi pubblici vanno spesi attraverso bandi pubblici e non con le proroghe. Quelle proroghe che se sommate sono divenute più lunghe del contratto stesso!

Chiederò al Segretario Generale ed al Dirigente dell’area di valutare questa condotta e capire se un Ente Locale, come il nostro comune, possa e soprattutto debba essere tenuto in ostaggio dalle promesse della Regione Lazio e dalla politica omissiva di Lombardo e Fratelli d’Italia.

In conclusione non posso nascondere la grande preoccupazione che sta nascendo, si sente nell’aria.

Assistiamo oramai da qualche mese alla politica delle proroghe, in ogni area. Infatti, oltre alla TPL non può dimenticarsi come i nostri due contratti più importanti, ossia RIfiuti e tributi sono in proroga ed anch’essi da troppo tempo e senza valide giustificazione.

Tutto questo è inaccettabile oltre che incomprensibile. Andrò fino in fondo e farò tutto il possibile affinché si faccia chiarezza, cambiando rotta”.