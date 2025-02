TIVOLI – Silvio Alari sarà sepolto insieme al fratello Andrea

Li separavano venti mesi, ma li univano le stesse passioni. A cominciare da quella per i motori.

Silvio Alari, deceduto all’età di 46 anni il 12 febbraio scorso in seguito ad un incidente in moto sulla Tiburtina

Andrea Alari, deceduto all’età di 31 anni il primo gennaio 2012 in seguito ad un incidente in moto sulla Tiburtina

Per questo Silvio Alari sarà sepolto insieme al fratello Andrea, scomparso il primo gennaio 2012 all’età di 31 anni a seguito di un tragico incidente stradale sulla via Tiburtina.

Hanno deciso così Americo Alari, 74enne meccanico in pensione, e Carmela Cerini, commerciante di 67 anni, genitori del 46enne di Tivoli deceduto nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma a causa delle gravi ferite riportate in uno scontro frontale in moto con un’autovettura avvenuto sulla via Tiburtina, a Vicovaro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I funerali di Silvio Alari saranno celebrati mercoledì 19 febbraio alle ore 15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo (detta del Gesù), in Via delle Cinque Giornate, al quartiere Empolitano, la zona dove Silvio Alari aveva abitato fino all’età di 20 anni insieme ai genitori e al fratello Andrea prima di trasferirsi agli Arci (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra, Silvio Alari, sotto Andrea Alari: i due fratelli condividevano la passione per la moto

Per volontà di mamma Carmela e papà Americo, l’ultimo saluto a Silvio si annuncia come un coloratissimo raduno a due ruote, come avvenne il 9 gennaio 2012 per il funerale del figlio Andrea.

Il feretro del 46enne sarà infatti scortato da una ventina di amici coi quali sia Silvio che Andrea condividevano la passione per le due ruote.

Prima tappa è prevista in via Maremmana inferiore 14, a Ponte Lucano, dove Silvio insieme alla mamma gestiva da 25 anni il bar “Pit Stop” e dove il 46enne abitava.

Subito dopo il corteo raggiungerà la chiesa del Gesù per il funerale e al termine sarà scortato fino al cimitero comunale di Tivoli.

A celebrare il funerale di Silvio Alari saranno il parroco della chiesa del Gesù, Don Alberto De Vivo, e Don Andrea Pasquali, parroco della chiesa di Santa Maria agli Arci, sacerdote – quest’ultimo – che 13 anni fa officiò il rito funebre di Andrea Alari nel medesimo luogo di culto.

Silvio Alari era nato il primo novembre 1978 e gestiva insieme alla mamma il bar “Pit Stop” a Ponte Lucano

Silvio Alari era nato il primo novembre 1978, Andrea Alari il 18 agosto 1980.

“Due gemelli con le stesse passioni”, li definiscono i genitori.

Il primogenito più solare, portato per il commercio e pronto a seguire le orme di mamma Carmela insieme alla quale gestiva il bar “Pit Stop” in via Maremmana Inferiore, a Ponte Lucano.

Il secondogenito più introverso e votato ai motori, tanto da affiancare con successo il papà Americo nell’officina di via Empolitana nel quartiere Arci di Tivoli.

Due ragazzi amati dalla famiglia e benvoluti da tutti, accomunati dallo stesso tragico destino.