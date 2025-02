GUIDONIA – Sindaco, assessori e consiglieri in visita al Comitato del Carnevale

Oggi, domenica 16 febbraio, Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, alcuni assessori e consiglieri comunali sono andati a portare la solidarietà dell’intera Città al Comitato per il Carnevale di Guidonia che, nei giorni scorsi, è stato oggetto di un furto e danneggiamenti all’interno del capannone dove stanno allestendo i carri allegorici, in via delle Gerbere, per l’edizione 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Comitato del Carnevale di Guidonia impegnato nella preparazione dei carri

“Siamo andati a trovare il Comitato nel loro capannone per esprimere ai tanti cittadini volontariamente e gratuitamente impegnati nella realizzazione dell’evento, a nome della nostra collettività, il più sincero ringraziamento per la disponibilità e l’impegno nell’organizzazione del Carnevale.

Anche quest’anno regaleranno momenti di felicità condivisa a grandi e piccoli.

E’ appena il caso di rammentare, infatti, il successo straordinario delle edizioni carnevalesche precedenti. Grazie al coinvolgimento entusiasta e alla partecipazione attiva di persone provenienti pure da altre realtà, il Carnevale di Guidonia ha raggiunto livelli di successo e una presenza di pubblico senza precedenti”, ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo.

Il programma del Carnevale 2025 è ricco di appuntamenti che si terranno, dal 1° al 4 marzo, anche al “Villaggio di Carnevale”: musica, intrattenimento, food e beverage.