SAN POLO DEI CAVALIERI – Accordo tra Comune e Casa di riposo: sconti per gli anziani residenti

Il Comune di San Polo dei Cavalieri annuncia in un comunicato stampa di aver ufficialmente firmato un protocollo d’intesa con la “RA Residenza Alessandrini”, un passo significativo verso il miglioramento dei servizi offerti alla popolazione anziana del territorio.

Il protocollo d’intesa prevede che dichiarando la propria residenza, i cittadini di San Polo dei Cavalieri avranno uno sconto del 10% sulle tariffe relative al ricovero presso la struttura. Tale agevolazione si intende per la persona iscritta all’anagrafe del comune il giorno antecedente alla data del ricovero.

“Questa convenzione rappresenta un importante passo avanti per il nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco di San Polo dei Cavalieri Simone Mozzetta – Vogliamo assicurarci che i nostri anziani possano vivere in un ambiente sicuro, dignitoso e stimolante. La RA Residenza Alessandrini è un partner fondamentale in questo percorso”.

Stando sempre al comunicato stampa del Comune, il Legale Rappresentante Francesco Saverio Lauro della RA Residenza Alessandrini si è detto entusiasta di questa collaborazione, sottolineando l’importanza di continuare ad investire su questo territorio e di lavorare insieme per migliorare la qualità della vita degli anziani e per creare una comunità più coesa e solidale.

Con questa convenzione, il Comune di San Polo dei Cavalieri e la RA Residenza Alessandrini si impegnano a costruire un futuro migliore per gli anziani e per il benessere di tutti.