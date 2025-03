PALOMBARA SABINA – Da Casa della Salute a Casa della Comunità: aperto il cantiere

Sono iniziati i lavori per la trasformazione della Casa della Salute in Casa della Comunità a Palombara Sabina.

Ieri mattina, lunedì 17 marzo, il Direttore generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli e il sindaco di Palombara Sabina e deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Palombi hanno effettuato un sopralluogo presso il “Santissimo Salvatore” per verificare lo stato dei lavori finanziati per 769 mila euro con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

“Ringrazio la Dottoressa Cavalli per l’attenzione rivolta ai bisogni della nostra comunità – ha detto il sindaco Palombi – Si marcia spediti, con il pieno supporto di Asl e Regione Lazio, verso il percorso per restituire una piena offerta sanitaria all’intero territorio della Sabina romana”.

Il progetto esecutivo dell’intervento per la trasformazione dell’attuale Casa della Salute in una Casa della Comunità riguarda la palazzina, denominata “Corpo vecchio”: il 4 febbraio 2025 è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice e la fine è prevista per dicembre 2025.

La Regione Lazio ha inoltre assegnato alla ASL Roma 5 anche un finanziamento di 300 mila euro per ristrutturare il tetto ed i solai della stessa palazzina che ospiterà la casa della Comunità.