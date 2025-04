E’ stato inaugurato stamane, venerdì 4 aprile, il nuovo deposito Cotral nell’area industriale di Monterotondo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Riccardo Varone, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il nuovo presidente del Cotral Manolo Cipolla, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, il presidente del Consiglio regionale Antonio Aurigemma e le consigliere regionali Micol Grasselli e Marika Rotondi.

In una nota l’amministrazione comunale di Monterotondo sottolinea che il deposito misura ventimila metri quadri ed è uno dei migliori di tutto il territorio regionale dal punto di vista della strategicità, della funzionalità e della possibilità di implementazione della mobilità elettrica.

L’iter per la sua realizzazione era iniziato a dicembre 2020 con un accordo sottoscritto dal sindaco Riccardo Varone, dall’allora assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri e dall’allora presidente di Cotral Amalia Colaceci: con un atto di permuta il Comune di Monterotondo cedette all’azienda il lotto in zona industriale per costruire un deposito nuovo e più funzionale alle proprie esigenze.

L'ex deposito di piazza Roma grazie ai fondi del PNRR sarà oggetto di una ristrutturazione e riconversione in una Cittadella della Sanità, Casa e Ospedale di comunità, oltre al nuovo Serd: a gennaio la Asl ha approvato lo Studio di Fattibilità e ha richiesto alla Regione Lazio un fìnanziamento complessivo di 718.134 euro e 88 centesimi.