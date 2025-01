MONTEROTONDO – Ospedale, 700 mila euro per realizzare il Serd in “Passeggiata”

Nell’ultimo anno il numero di utenti è aumentato del 27% e l’attuale sede non è più sufficiente. Anche per questo la Asl Roma 5 ha deciso di costruire una struttura prefabbricata a disposizione del Servizio per le Dipendenze Patologiche di Monterotondo.

Lo stabilisce la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata giovedì 9 gennaio dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto viene approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del nuovo Serd dell’Ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo, che prevede un investimento complessivo di 718.134 euro e 88 centesimi. Somma che verrà richiesta alla Regione Lazio per l’assegnazione del fìnanziamento.

ll progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata in un’area a circa 250 metri di distanza dall’Ospedale e sullo stesso Viale di Bruno Buozzi dove ha sede il nosocomio eretino.

L’attuale sede del Servizio per le Dipendenze Patologiche in via delle Fornaci a Monterotondo

Il progetto prevede innanzitutto la demolizione della struttura prefabbricata di Via delle Fornaci a servizio dell’attuale SERD dotata di 12 stanze e 5 bagni, con la realizzazione della nuova struttura prefabbricata, secondo le indicazioni suggerite dal dottor Giuseppe Nicolò, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.

In una relazione inviata lo scorso 23 dicembre 2024 il dottor Giuseppe Nicolò ha richiesto che il nuovo Serd sia dotato di 14 locali ed almeno 5 bagni, oltre ad un gabbiotto/stanza per la vigilanza all’ingresso principale e un’area per lo stoccaggio di rifiuti sanitari/speciali.

Nella stessa relazione il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ha inoltre richiesto una stanza aggiuntiva per l’operatore psicologo e una stanza doppia per effettuare gruppi terapeutici, che attualmente vengono effettuati presso i locali di un Centro Anziani a Monterotondo per provvisoria e gentile concessione.

D’altronde, a confermare la necessità di una nuova struttura adeguata sono anche i numeri.

Nell’anno 2024 il Serd ha espletato qualcosa come 45.018 prestazioni, tra somministrazione della terapia sostitutiva, monitoraggio urine con drug-test, visite mediche, visite psichiatriche, colloqui psicologici, gruppi psicoterapeutici e psicoeducativi.

Inoltre su un totale di 387 utenti, 105 sono stati i nuovi pazienti presi in carico, oltre ai 255 pazienti già in carico, e a 27 pazienti in consulenza e accertamenti.