GUIDONIA – Si piantumano nuovi alberi in via Maremmana inferiore

In via Maremmana inferiore, a Villanova di Guidonia, da mercoledì si sta procedendo alla piantumazione di nuove piante nel tratto interessato dal progetto di riqualificazione della pavimentazione stradale e dal rifacimento dei marciapiedi.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, in questa prima fase si metteranno a dimora 51 bagolari, alberi di medie dimensioni di particolare bellezza e resistenza che si adattano bene a diversi tipi di terreno e climi.

La presenza del tubo dreno, consentirà di raccogliere e convogliare l’acqua nel gel idroretentore. Anche queste piante, infatti, come quelle che si stanno piantumando nell’area verde de “La Sorgente”, hanno alla loro base questo gel, in grado di assorbire grandi quantità di acqua e di rilasciarla, gradualmente nel tempo, mantenendo il terreno umido. Può rimanere attivo per diversi anni.

“Entro la prossima settimana è prevista la conclusione dell’intervento”, ha evidenziato l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.