TIVOLI – Una panchina blu contro pedofilia e pedopornografia

E’ il simbolo della lotta agli orchi, gli uomini con la faccia da buoni e l’animo nero che rubano l’infanzia ai bambini.

La panchina blu installata nei giardini di piazza Garibaldi a Tivoli

La panchina blu sarà il segno di una campagna di sensibilizzazione nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia nel progetto dell’Associazione “No Child Abuse APS”, la onlus costituita il 13 aprile 2024 dai genitori delle vittime di Mirko Campoli, il 48enne ex insegnante e dirigente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Tivoli, già condannato in primo grado lo scorso 7 marzo a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su due ragazzini di 13 e 16 anni, oggi rispettivamente di 21 e 24 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Mercoledì 9 aprile alle ore 11 “No Child Abuse Aps” inaugura la prima panchina blu nei giardini di piazza Garibaldi, nel Centro di Tivoli, nell’ambito di una cerimonia alla quale parteciperanno l’assessora alle Politiche sociali Erika Osimani, la Garante per i Minori della Regione Lazio Monica Sansoni, il Comitato Genitori Istituto comprensivo “Alberto Manzi”, Comitato Genitori Sant’Angelo Romano, oltre ad una rappresentanza della onlus “Liberi di fare Sport Tivoli” e ad una rappresentanza del Convitto “Duca d’Aosta” di Tivoli.

Giorgio Toselli e Maurizio Gualerni, rispettivamente Presidente e Vice della “No Child Abuse Aps”

Interverrà anche Luca Pellino, il Direttore dello stabilimento “Buzzi Unicem” di Guidonia che finanzia il progetto delle panchine blu promosso dalla onlus diretta dal Presidente Giorgio Toselli e dal Vicepresidente Maurizio Gualerni, genitori rispettivamente di Matteo Toselli ed Edoardo Gualerni, i due ragazzi che hanno incastrato l’orco dell’Azione Cattolica.

Matteo Toselli ed Edoardo Gualerni, le due vittime degli abusi di Mirko Campoli

Un’altra panchina blu verrà inaugurata prossimamente all’interno del parco in costruzione nel parcheggio antistante lo stabilimento Buzzi e l’installazione di una terza panchina è prevista in un parco pubblico di Guidonia per la quale la onlus ha presentato al Comune la richiesta di patrocinio e autorizzazione.

L’Associazione “No Child Abuse APS” ha fatto la sua prima uscita pubblica domenica 5 maggio 2024, in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, con un mini-torneo giovanile di Calcio a cinque al centro sportivo Francesco Fantozzi in località La Botte di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da allora l’inizio di una campagna di sensibilizzazione nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Oltre alle panchine blu, il fiore all’occhiello del progetto promosso dall’Associazione sono i Centri di ascolto antiviolenza per minori per l’assistenza immediata alle vittime di abusi e alle loro famiglie, per l’apertura dei quali “No Child Abuse APS” ha presentato richiesta ai Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio.

Si tratta di sportelli di supporto psicologico, legale e sociale per affrontare tali situazioni in modo tempestivo, riservato e professionale sul modello di Terracina, dove il 22 marzo scorso il Comune ha firmato un protocollo d’intesa col Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, il Consultorio familiare “Crescere Insieme” e l’associazione “Per la Famiglia”.

Presente all’evento anche Giorgio Toselli, presidente di “No Child Abuse”, in prima fila nella lotta a questa piaga sociale.