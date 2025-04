GUIDONIA – Judo al Parco, una mattinata all’insegna dell’inclusione

Una splendida mattinata all’insegna del movimento, della condivisione e dell’inclusione.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’iniziativa al Parco “Giovanni Paolo II” di Guidonia

E’ “Judo al Parco”, un’iniziativa tenutasi ieri, sabato 5 aprile, al Parco “Giovanni Paolo II”, l’area verde di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio nella zona residenziale denominata “Camionabile”.

Il “Comitato di Quartiere Nuova Guidonia”, che gestisce il parco pubblico, ha organizzato l’evento in collaborazione con “Artemisia Lab”, l’associazione “Il Gabbiano Laborioso” e con la scuola di judo “Asd Anco Marzio Sporting”.

Sul tatami al centro del parco si sono alternati atleti abili e diversamente abili coordinati dai maestri Roberto Pomponii, Franco Agliata, Luca Santi e dal collaboratore Giampiero Concas.

Alla manifestazione ha preso parte, oltre al Presidente del “Comitato di Quartiere Nuova Guidonia” Rolando Gavoto, il Presidente del Consiglio Comunale Erick D’Alisa e la consigliera comunale Lucrezia Cataldo.

“Judo al Parco è stato molto più di un evento sportivo – ha commentato il Presidente D’Alisa – Una splendida mattinata trascorsa all’insegna del movimento, della condivisione e dell’inclusione.

Grazie di cuore a tutti gli organizzatori, che hanno reso possibile l’iniziativa, e a chi ogni giorno si prende cura del Parco Giovanni Paolo II, rendendolo uno spazio vivo e accogliente per tutti.

Eventi, semplici, come questo sono la dimostrazione concreta di quanto si possa, con poco, unire e rafforzare il senso di comunità.

Continuiamo, insieme, su questa strada”.

Rolando Gavoto, Presidente del “Comitato di Quartiere Nuova Guidonia”

“L’evento Judo al Parco deve essere una partenza per creare punti di aggregazione per i giovani – ha detto il Presidente del Comitato Rolando Gavoto – il Comitato si mette a disposizione di tutti gli eventi, sportivi e non, ed è aperto a tutti coloro che vogliono organizzare eventi per i giovani.

Si ringrazia Artemisia Lab per la collaborazione per l’evento e per essere sempre di aiuto al comitato in questi eventi.

Un ringraziamento anche al nostro giardiniere Salvatore Maggio che cura il parco”.