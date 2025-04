Il suo utilizzo ha già causato danneggiamenti a strutture pubbliche, fioriere e arredi urbani. Senza contare il disturbo arrecato alla quiete e il rischio per l’incolumità dei frequentatori, in particolare bambini e anziani.

Per questo da ieri, giovedì 10 aprile, è scattato il divieto di utilizzo dei palloni di cuoio all’interno del Parco dei “Collicelli”, a Castel Madama, l’area verde nel 2020 oggetto di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 46 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata dal sindaco Michele Nonni.

I trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 100 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sull’osservanza dell’ordinanza.

L’ordinanza consente comunque l’utilizzo di palloni in materiali leggeri, come gommapiuma e plastica, purché nel rispetto delle altre norme di comportamento previste dai regolamenti comunali.

“Questa misura – spiega in un comunicato stampa il sindaco di Castel Madama Michele Nonni – si rende necessaria per garantire la sicurezza, la tranquillità e la tutela delle strutture pubbliche, in particolare a beneficio di bambini, anziani e di tutti i frequentatori del parco.

Confidiamo nella collaborazione di tutti per rendere il Parco dei Collicelli uno spazio sicuro e piacevole per tutti”.