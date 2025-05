Chissà quante coppie vorrebbero coronare il sogno d’amore nell’atmosfera magica e fiabesca delle Villae di Tivoli patrimonio dell’Unesco.

Da oggi potrebbe essere un privilegio per pochi, visto che il Comune di Tivoli ha deciso di aumentare le tariffe da versare all’Ufficio di Stato Civile quasi fino a 4 volte di più.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 110 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata martedì 29 aprile dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Il sindaco Marco Innocenzi e Andrea Bruciati, Direttore di Villa Adriana e Villa d’Este

Con l’atto viene autorizzata per i prossimi tre anni la celebrazione di matrimoni ed unioni civili al di fuori della Casa comunale ed, in particolare, presso aree di Villa Adriana, Villa d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore.

Inoltre viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - sottoscritta dal sindaco Marco Innocenzi e da Andrea Bruciati, Direttore dell’Istituto autonomo “Villa Adriana e Villa d’Este”.

La Convenzione si intende tacitamente rinnovata per altri 3 anni (dal 01 maggio 2028 fino al 30 aprile 2031), salvo diversa comunicazione tra le parti, da trasmettersi entro 6 mesi prima della data di scadenza.

La giunta ha rideterminato le tariffe da versare all’Ufficio di Stato Civile

Con la delibera numero 110 la giunta ha deciso di rideterminare le tariffe che gli sposi devono versare a titolo di rimborso spese a favore dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Tivoli, per tutti i giorni della settimana, in qualsiasi orario.

Locali o aree messi a disposizione per le celebrazioni dei matrimoni e unioni civili

Secondo la convenzione sottoscritta dal sindaco Innocenzi e dal direttore Bruciati, l’Istituto concederà per le celebrazioni idonei locali e porzioni di giardino di pertinenza dei siti dell’Istituto e precisamente:

• per Villa d’Este: la “Gran Loggia”, la “Cappella del Cardinale”, la “Sala di Noè”, la “Terrazza della Pallacorda”, la porzione SO del “Gran Viale”, la porzione NE del “Gran Viale”, la “Terrazza di Venere” (terrazza sopra la Fontana dell’Ovato), la “Fontana dell’Ovato”, la “Fontana della Civetta”, la “Fontana dell’Organo”, la “Fontana di Nettuno”, il “Belvedere delle Peschiere” (lato SO);

• per Villa Adriana: il “Pecile”, il “Teatro Marittimo”, la “Sala dei Filosofi”, l’”Edificio a Tre Esedre”, le “Grandi Terme” (Sphaeristerium, Frigidarium, Palestra), Canopo;

• per il Santuario di Ercole Vincitore: “Il Triportico”, le “Sostruzioni”, la “Sala Mecenate”, il “Teatro”.

In caso di pioggia per Villa Adriana, non disponendo di luoghi al coperto, si concede la possibilità di spostarsi presso Villa d’Este o presso il Santuario di Ercole Vincitore senza ulteriori costi.

Tariffe e costi

La giunta Innocenzi ha rideterminato le tariffe da pagare a titolo di rimborso spese a favore dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Tivoli, per tutti i giorni della settimana, in qualsiasi orario:

– Villa Adriana e Villa D’Este: tariffa residenti euro 750,00 e tariffa non residenti euro 890,00;

– Santuario di Ercole Vincitore: tariffa residenti euro 550,00 e tariffa non residenti euro 660,00.

Cifre astronomiche se confrontate con quelle attualmente in vigore, ossia 250 euro come rimborso spese allo Stato Civile del Comune di Tivoli per le celebrazioni dei matrimoni civili/unioni civili.

La convenzione prevede anche i canoni di concessione che gli sposi dovranno sostenere per le nozze civili nei tre siti di Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore:

A) Villa Adriana e Villa d’Este, ad esclusione dei luoghi riportati al successivo punto B)

€ 4.000,00 per i non residenti e stranieri, fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona;

€ 2.000,00 per i residenti nel Comune di Tivoli fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona.

B) Villa Adriana luoghi di pregio eccezionale: Teatro Marittimo e Canopo; Villa d’Este luoghi d pregio eccezionale: Fontana dell’Ovato, il canone di concessione richiesto è pari a

• € 8.000,00 per i non residenti e stranieri, fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona;

• € 4.000,00 per i residenti nel Comune di Tivoli fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona.

C) Santuario di Ercole Vincitore:

€ 2.000,00 per i non residenti e stranieri fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona;

• € 1.0000,00 per i residenti nel Comune di Tivoli fino ad un massimo di 30 partecipanti, l’eventuale eccedenza verrà quotata in aggiunta nel canone di concessione per un valore di € 7,50 per persona.

Per ulteriori spazi, eventualmente individuati, che non rientrano nel tariffario sopraindicato, l’Istituto si riserva di verificare la fattibilità e di formulare un canone specifico.

Il Canone di pagamento include:

– allestimento del set altare: una consolle per il celebrante e 6 pouf per gli sposi e i testimoni;

– allestimento di 24 sedute;

– n. 30 ingressi gratuiti per visita del Sito prescelto;

– la possibilità di effettuare un servizio fotografico/video da parte degli sposi per uso strettamente personale e senza scopo di lucro all’interno del sito prescelto.