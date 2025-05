Guidonia, sconfitta indolore con il Casarano: è festa per la Serie C

Nonostante la sconfitta per 4-3 contro il Casarano, il Guidonia Montecelio 1937 FC ha celebrato con entusiasmo la promozione in Serie C. La squadra di mister Ciro Ginestra, già certa del salto di categoria, ha dominato gran parte dell’incontro, colpendo due pali e vedendosi negare un rigore apparso evidente. Tuttavia, la mancanza di cinismo sotto porta ha impedito di concretizzare le numerose occasioni create.

Mister Ginestra commenta così la partita “sono felice dei ragazzi, ho oltre 20 titolati, oggoi chiunque è entrato all’inizio o nel corso della partita ha mostrato grandi capacità . E’ mancata solo un pizzico di fortuna, non posso lamentarmi di nulla. Sento il calore intorno a me della piazza e spero di continuare il cammino con il Guidonia”

Al termine della partita, il pubblico ha acclamato uno a uno i protagonisti di questa stagione memorabile, culminando con l’ovazione per il presidente Mauro Fusano, artefice del progetto che ha riportato il calcio professionistico a Guidonia. Il tecnico Ginestra ha espresso orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la profondità della rosa e la volontà di proseguire il percorso con il club.

Presente anche il sindaco Mauro Lombardo, che ha evidenziato come questa promozione rappresenti un connubio tra sport e città, auspicando che il prossimo anno si possa consolidare il percorso intrapreso. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà calcistiche del territorio, unite nel sostenere il Guidonia Montecelio 1937 FC.

Il Presidente Fusano, visibilmente emozionato, ha partecipato attivamente ai festeggiamenti, promettendo un campionato all’altezza delle aspettative per la prossima stagione. La città di Guidonia si prepara così ad affrontare con entusiasmo la nuova avventura in Serie C, consapevole del valore di una squadra che ha saputo unire passione, determinazione e senso di appartenenza.