PALOMBARA SABINA – Il Corpo Ambientale Nazionale seleziona aspiranti ispettori

Si tratta di un Corpo riconosciuto dalla Regione Lazio e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, già presente in numerose regioni italiane tantissime province, dal 2020 attivo in vari Comuni della Città del Nordest che attraverso l’opera volontaria dei suoi iscritti svolge servizi di prevenzione e tutela in diversi settori che vanno dalla salvaguardia dell’ambiente e la tutela degli animali da affezione elevando sanzioni amministrative in autonomia convenzionati da amministrazioni comunali.

Oltre ad effettuare prevenzione sul territorio, i volontari del Corpo Ambientale Nazionale si impegnano in opere di bonifica di zone soggette ad abbandono di rifiuti e discariche sempre a stretto contatto e a supporto delle Forze di Polizia Nazionali e Locali e agli Enti Territoriali dello Stato.

Gli obbiettivi del Corpo Ambientale Nazionale Roma Est sono:

– Controllo abbandoni rifiuti;

– Monitoraggio discariche;

– Controllo lotti incolti ;

– Prevenzione incendi;

– Supporto di viabilità stradale;

– Salvaguardia animali di affezione.