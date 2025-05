GUIDONIA – Fede, musica e risate: Villalba festeggia Santa Maria del Popolo

Stand gastronomici, mercatino artigianale, luna park. Tanta voglia di condivisione e fede.

Villalba di Guidonia si prepara per la festa patronale in onore di Santa Maria del Popolo, organizzata dal parroco don Dario Giustini in collaborazione con le realtà parrocchiali e il contributo di tante attività commerciali del quartiere.

La manifestazione si terrà in piazza Padre Espedito Iammarino da venerdì 23 a domenica 25 maggio, è patrocinata dall’amministrazione comunale ed è inserita nel programma dei festeggiamenti per il 90esimo anniversario della fondazione della Città dell’Aria.

La scuola di ballo “Asd Ritmo Ve.Ro.” si esibirà due sere

Si inizia venerdì 23 maggio alle 18,30 con l’esibizione della scuola di ballo “Asd Ritmo Ve.Ro.”.

Alle 20 il concerto dei “Diversamente Accentrica” e a seguire la serata musicale con Massimo Mattia.

Sabato 24 maggio si parte alle ore 15 col torneo di burraco organizzato dalla “Aps Le Farfalle Dispettose”, l’associazione che gestisce il centro anziani comunale di Corso Italia. Alle 17,30 il saggio degli alunni dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi”.

Sabato sera 24 maggio divertimento assicurato col duo comico Pablo e Pedro

Alle 21 il grande show di musica e spettacolo col duo comico Pablo e Pedro e l’orchestra “8 nota”.

Domenica la giornata clou.

Dalle ore 10 va in scena l’esposizione di foto storiche di Villalba di Guidonia, un viaggio nel passato realizzato dagli “Amici di Franco Conti”, l’associazione dedicata all’indimenticabile allenatore di calcio.

Alle 11 la santa messa in attesa del pranzo in piazza. Alle 13 la Sagra delle barozzelle al sugo del cavatore, un piatto evocativo per la mente, il cuore e il palato di tutti con cui gli organizzatori hanno voluto omaggiare la storia di Villalba.

Alle 17 spazio per i più piccoli e l’animazione per i bambini con le principesse by Fairtale Princess Party. Alle 19 la festa patronale sarà animata ancora dall’esibizione della scuola di ballo “Asd Ritmo Ve.Ro.”.

La “Tequila e Montepulciano Band” chiuderà la tre giorni di festa

Si chiude a ritmo di musica ballando in piazza con la “Tequila e Montepulciano Band”.

Alle 23 l’estrazione della lotteria.

Don Dario Giustini, dal 2022 parroco della chiesa di Santa Maria del Popolo

“Ormai da tanti anni – commenta don Dario Giustini, parroco da settembre 2022 – la festa di Santa Maria del Popolo è vissuta e percepita con affetto dai Villalbesi, verso quella che tutti chiamano “la chiesa nostra”, luogo in cui le vite di tante generazioni si intrecciano nell’abbraccio alla “Madonna nostra”. Luogo di preghiera, di gioie e dolori, dove non esistono persone perfette, ma gente in cammino lungo le vie della vita dove scoprire il passo di Dio che, nonostante tutto, ci accompagna”.