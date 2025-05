GUIDONIA – Minacce, ricettazione e spaccio: tre denunciati dalla Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Guidonia Montecelio ha portato a termine, negli ultimi dieci giorni, due importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno determinato due distinte denunce all’Autorità Giudiziaria nei confronti di tre persone.

La prima, in data 9 maggio 2025, a Villalba, attorno alle ore 21:00, nei confronti di un uomo, per minacce di morte a un’altra persona; l’altra, per ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti, lo scorso 15 maggio 2025, alle 20:00 circa, a Setteville, nei confronti di due ragazzi trovati a bordo di un veicolo che è poi risultato essere rubato.

In occasione del primo intervento, avvenuto per motivi di viabilità alla presenza degli agenti della Polizia Locale del servizio PICOT (Pronto Intervento e Controllo del Territorio), previa comunicazione al PM di turno, seguiva una perquisizione domiciliare, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli, presso l’abitazione dell’indagato.

Nel secondo intervento, invece, gli agenti del servizio PICOT intervenivano per la verifica di un veicolo in sosta, in via Fogazzaro, che risultava, a seguito di accertamenti, essere stato rubato a Roma.

I due giovani presenti al suo interno, alla vista degli agenti, si allontanavano a bordo di altro mezzo che veniva rintracciato e fermato all’interno del centro abitato di Setteville.

Informato, pure in questa occasione, il PM di turno, gli indagati venivano fermati per l’identificazione e fotosegnalati presso il Reparto Attività Forensi della Polizia Locale di Roma Capitale, che procedeva anche all’analisi della sostanza della quale erano in possesso. Il veicolo rinvenuto e gli stupefacenti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le operazioni sono state coordinate dal Vice Comandante del Corpo, Gabriella Inchini, e dal Responsabile del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale, Andrea Alberto De Luca.

“Il personale della Polizia Locale, anche in questa occasione, ha dato prova di grande operatività e preparazione professionale. Un ringraziamento va al personale della Polizia di Stato, intervenuto in supporto e al Reparto Attività Forensi della Polizia Locale di Roma Capitale per la disponibilità e collaborazione”, ha sottolineato Paolo Rossi, Comandante del Corpo della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

“Sono stato puntualmente informato dal Comandante Paolo Rossi di queste due brillanti operazioni condotte dal personale della nostra Polizia Locale – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo -. Sono, evidentemente, la risultante di una strategia di controllo e prevenzione del territorio che rappresentano un’espressione di professionalità degli agenti coinvolti e un esempio di positiva e sinergica collaborazione tra le diverse Forze dell’Ordine quotidianamente impegnate nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti”.