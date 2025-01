TIVOLI – S’inaugura il Bookcrossing, il parco è un luogo di lettura e condivisione

Ha una certa assonanza con Facebook.

Ma mentre il Social Network in vent’anni ha assunto una deriva diversa dall’intento iniziale di socializzazione, questo progetto incentiva le occasioni di convivialità e stimola la lettura.

E’ il Bookcrossing, Book e crossing, letteralmente ‘libro’ e ‘incrocio’, vale a dire “incrociare un libro”: un modo diffuso in 132 paesi di tutto il mondo per scambiare libri gratuitamente che consente di non sprecarli e di condividerli.

Anche Tivoli ha il suo Bookcrossing e verrà inaugurato sabato pomeriggio 11 gennaio alle ore 16 nel parco di piazza Galvaligi, alla “Lottizzazione Antonelli”, nel quartiere di Tivoli Terme.

Il progetto nasce da un’idea del Gruppo Editoriale “Writers Editor” diretto da Cristian Segnalini, che metterà a disposizione gratuitamente i libri, col supporto di Simone Cavallo, ex consigliere comunale e attuale incaricato del Sindaco Marco Innocenzi per i quartieri di Tivoli Terme e Borgonovo, e si è concretizzato grazie ad una struttura in alluminio installata all’interno del parco pubblico da Gloria Giannone, titolare del “Dream Coffe-Bar Giannone’s Family”, gestore dell’area verde comunale.

Collabora al progetto anche l’Organizzazione di Volontariato “La Fenice”.

Il parco dei “Lotti Antonelli” si appresta dunque a diventare uno spazio dedicato allo scambio di libri, dove ognuno può prendere e lasciare il testo preferito, insomma un luogo di cultura e condivisione.

All’inaugurazione di sabato, oltre ai promotori del progetto, saranno presenti il Sindaco Marco Innocenzi, i Consiglieri comunale e gli autori delle opere presenti in libreria.