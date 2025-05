Letteratura, teatro, arte contemporanea a Guidonia Montecelio.

Sabato 31 maggio in uno dei luoghi simbolo della trasformazione industriale del territorio, prende forma “CEMENTI”, una giornata di eventi culturali che intrecciano linguaggi diversi – dalla letteratura al teatro, dalle arti visive all’editoria – con l’intento di riflettere sulle possibilità della creazione artistica in spazi non convenzionali.

Una veduta aerea dello Stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia

Location d’eccezione, lo Stabilimento Buzzi Unicem, di via Sant’Angelo Romano 14, che sostiene economicamente l’evento insieme alla “Ditta Lavori Edili di Filippo Silvi”, all’Associazione culturale “Germinale”, al “Teatro Chisciotte”, alla “Compagnia degli Innamorati Erranti” e al bar ristorante “Centrale 97”.

L’ingresso è libero.

Il ricercatore universitario Matteo Castorino

L’attore e regista Mario Eleno

Con la direzione artistica di Matteo Castorino e Mario Eleno, l’iniziativa si propone come occasione di incontro tra comunità, autori e autrici, artiste e artisti, in un contesto capace di restituire senso all’idea di cultura come pratica condivisa, concreta, aperta.

“CEMENTI” è un progetto che guarda alla cultura come gesto di costruzione e di cura, come possibilità di abitare criticamente il proprio tempo e i propri luoghi, a partire da un contesto – quello di Guidonia Montecelio – ricco di stratificazioni sociali, storiche e simboliche.

Il programma prevede l’inizio alle ore 15:30 con l’esposizione delle opere di Luigi Armando Gemmo, Livio Cassiani Ingoni e Gerardo Lo Russo.

Liberi liberi siamo noi (disegnare su Vasco) Laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni a cura di Mario Eleno e Manuela Mosè

Ore 17:00

Reading collettivo di autrici e autori del territorio

Un momento di ascolto e condivisione, dedicato alla scrittura come espressione viva delle relazioni con il presente.

Ore 18:30

Presentazione del libro “Tranquillità assoluta” (Pidgin Edizioni) di Antonio Francesco Perozzi. Dialoga con l’autore Matteo Castorino.

Ore 20:30

Dove l’acqua con altra acqua si confonde (Poesie di Raymond Carver) con Mario Eleno, Antonio Gargiulo

voce: Manuela Mosè;

musica: Valentina Mastropietro.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra collettiva, con opere di Luigi Armando Gemmo, Livio Cassiani Ingoni e Gerardo Lo Russo.

Per chi vive il territorio, per chi attraversa i linguaggi, per chi crede che la cultura non debba mai perdere il contatto con le persone e i luoghi: CEMENTI è un invito a esserci, a partecipare, a immaginare.