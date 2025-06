Quando fu lanciata la proposta, ai più sembrò un’idea irrealizzabile.

L’ingresso dell’impianto sportivo di piazza Martiri delle Foibe, a Villalba di Guidonia

Invece a distanza di sette mesi il Comune di Guidonia Montecelio ha individuato un investitore desideroso di riportare a nuova vita l’impianto sportivo comprensivo della palestra comunale, del campo di calcio a 5 e dell’area adiacente e circostante di piazza Martiri delle Foibe, nel quartiere di Villalba.

Impianto flagellato nel corso degli anni da incendi e vandalismi.

Fabrizio Pieracci Galante, 48enne villalbese doc, regista di “Tv 2000”

L’investitore è Fabrizio Pieracci Galante, 48enne villalbese doc, regista di “Tv 2000”, il canale di proprietà della società “Rete Blu S.p.A.” controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, nipote di don Mario Pieracci e di Pietro Galante, il pioniere di Villalba.

IL REGISTA TV INVESTE UN MILIONE DI EURO

Il dirigente allo Sport del Comune di Guidonia Montecelio, Aldo Cerroni

Il 48enne Fabrizio Pieracci Galante, presidente dell’Associazione Sportiva “A.S.D. NET”, è l’unico ad aver risposto all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione e inclusione sociale approvato il 4 novembre 2024 dal dirigente allo Sport Aldo Cerroni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una veduta aerea dell’impianto sportivo comunale di Villalba

Giovedì 22 maggio con la delibera numero 69 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - su proposta dell’assessora allo Sport Cristina Rossi, la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha riconosciuto l’interesse pubblico alla proposta dell’Associazione Sportiva “A.S.D. NET”, dando il via libera all’intervento per riattivare l’impianto sportivo restituendolo alla cittadinanza con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile.

L’IMPIANTO AFFIDATO IN CONCESSIONE PER 18 ANNI

Un’altra immagine dell’impianto sportivo di piazza Martiri delle Foibe

La delibera prevede l’affidamento in concessione per 18 anni, un tempo utile ad ammortizzare un investimento complessivo di 978.423 euro per la riqualificazione e ammodernamento a carico del concessionario.

Secondo il progetto presentato dal 58enne geometra villalbese Davide Corbo, l’investimento iniziale per il primo anno, finalizzato al raggiungimento dell’operatività della struttura, ammonta a 858.423 euro.

E’ di centomila euro l’investimento per la bonifica e la completa ristrutturazione del piano sovrastante la palestra, da effettuare al quarto anno, in modo da assicurare la completa operatività dell’intero impianto.

Infine ammontano a ventimila euro gli interventi manutentivi straordinari sugli impianti, da effettuarsi nel corso della concessione, per assicurare il mantenimento dell’efficienza della struttura.

TRE CAMPI DI PADEL AL POSTO DEL CALCIO A 5

Alcune immagini del campo di calcio a 5 oramai compromesso

Fabrizio Pieracci Galante prevede di realizzare al posto del vecchio campo di calcio a 5, completamente compromesso, tre campi da padel di 20 metri per 10 metri, di cui due coperti.

Tra gli obiettivi c’è la realizzazione della segreteria e del punto ristoro e di aggregazione tra l’ex campo di calcetto e la palestra.

Le fatiscenti gradinate in cemento verranno demolite per realizzare gli spogliatoi

Il progetto prevede anche l’abbattimento delle fatiscenti gradinate in cemento e l’installazione di prefabbricati con la funzione di spogliatoi, docce e servizi per i campi da Padel.

COME CAMBIA L’IMPIANTO DISTRUTTO DA ROGHI E VANDALI

Nell’investimento di 978.423 euro sono compresi:

il rifacimento dell’intera pavimentazione perimetrale della palestra, in modo di agevolare l’ingresso ad atleti ed utenti, con particolare riferimento a quelli con disabilità;

la ristrutturazione e l’attrezzatura della palestra;

la creazione di un nuovo primario punto di ingresso al circolo che dia la possibilità di monitorare gli accessi;

l’installazione lungo tutto il perimetro di una nuova illuminazione notturna e un adeguato sistema di videosorveglianza h24 (condivisa con le forze dell’ordine);

la piantumazione, lungo la recinzione, di alberi ed aiuole ornamentali; l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche;

la riqualificazione del giardino sul retro della palestra confinante con il Parco Di Nella con l’installazione di una piscina ricreativa.

Nelle prossime settimane inizia la bonifica dell’area esterna.

L’IMPIANTO FLAGELLATO DA INCENDI NEL 2015 E NEL 2018

Le fiamme hanno segnato il destino della palestra e del campo di calcio a 5 di piazza Martiri delle Foibe.

Memorabile il primo rogo appiccato all’alba del 20 ottobre 2015 quando le fiamme avvolsero il chiosco bar in bioedilizia da 80 mila euro allestito a ridosso della struttura sportiva dall’imprenditore Giovanni Petrullo.

Allora l’incendio danneggiò il muro perimetrale della palestra, che fu dichiarata inagibile fino a quando non sarebbe stata bonificata, ristrutturata e rimessa in sicurezza.

La struttura sportiva, fiore all’occhiello dello sport villalbese, rimase alla mercé di vandali e senzatetto. Fino al secondo incendio appiccato verso le ore 14 di lunedì 9 aprile 2018.

Le fiamme divamparono all’interno della sala riunioni al primo piano e avvolsero il mobilio, un tavolo di legno, un paio di armadi e alcune sedie rimaste accatastate da anni dentro la sala.