GUIDONIA – Vandali alla fontanella pubblica, spezzato il tubo interno

E’ in corso di svolgimento un intervento di riparazione della fontanella pubblica posizionata in via delle Viole, a Colle Fiorito, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, ignoti l’hanno volutamente danneggiata creando una situazione di disagio alle numerose persone che giornalmente si approvvigionavano d’acqua.

L’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti, interessato dell’accaduto, e la disponibilità di Acea Ato 2, ha permesso l’intervento odierno che si è rivelato, comunque, più impegnativo di quanto ipotizzato.

I vandali hanno spezzato il tubo interno alla fontanella e questo ha reso inevitabile la sua rimozione e uno scavo sulla pavimentazione stradale per procedere al posizionamento di una presa di sezionamento.

“La presa di sezionamento idrica – spiega l’assessore Proietti – è un dispositivo utilizzato negli impianti idrici per interrompere o regolare il flusso d’acqua in una rete di distribuzione.

Questa presa consente di isolare una sezione dell’impianto per eseguire manutenzioni, riparazioni o modifiche senza dovere interrompere l’intero sistema.

Ringrazio Acea Ato 2 per la disponibilità e confido che non abbiamo più a ripetersi questi vergognosi danneggiamenti ai danni di un bene comune”.