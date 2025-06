SAN VITTORINO – Alla Veglia di Pentecoste si prega per la Pace

“Aperti al dono dello Spirito, per testimoniare la Speranza, in una Chiesa comunione” è il tema scelto per la Veglia diocesana di Pentecoste che sabato 7 giugno, alle ore 21, presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano (Via Ponte Terra, 8 – San Vittorino Romano – RM), vivranno i sacerdoti e i fedeli della Diocesi di Tivoli e di Palestrina insieme al Vescovo Mauro Parmeggiani.

In un comunicato stampa Monsignor Parmeggiani annuncia che la Veglia sarà anche un forte momento di preghiera per implorare dallo Spirito Santo, insieme a tutte le Chiese che sono in Italia, il dono della pace secondo l’opportuno e condiviso invito rivolto dai Vescovi del Consiglio Episcopale Permanente riunitisi a Roma il 27 maggio scorso.

Alla Veglia sono invitate tutte le comunità parrocchiali e i fedeli delle due Diocesi che da anni camminano insieme unite in persona Episcopi.

Per favorire il convenire di tutti i fedeli, in quella serata, saranno sospese tutte le altre celebrazioni parrocchiali.