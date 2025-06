E’ stata un successo la “Karate Contact Fight Night”, la manifestazione organizzata sabato 21 giugno al Parco Oudenaarde di Castel Madama dal 36enne campione internazionale di arti marziali Gabriele Cera.

Per l’occasione il Parco Oudenaarde è stato trasformato in un’arena dinamica e poliedrica nella quale si sono affrontati 16 fighter di karate senza esclusione di colpi e secondo il regolamento del Full contact con il guantino da 7 once, simile alle Mma.

Nel karate contact si sono affrontati Gianluca Di Tomassi e Alessandro De Prospo, Emanuele Stocchi e Samir Jerbi, Flavio Rossi e Nunzio Galletta. Nel karate striking hanno combattuto Enea Jonuzaj e Aymane Chebl, Alessio Chiriches e Adriano Graziosi, Andrea Del Ciello e Giuseppe Grimaldi, Giulia Pepsini e Aurora Faustini.

Main event della serata è stata la sfida per la categoria 66 chili tra i professionisti Mattia Cannoni ed Emanuel Caperna che ha infiammato il numeroso pubblico presente, regalando momenti di pura intensità sportiva.

“Karate Contact Fight Night” è stato è un evento imperdibile sia per gli sportivi che per gli appassionati di motori.

L’adrenalina dello sport da combattimento ha incontrato il fascino dei motori, la magia della danza e il ritmo incalzante della musica, secondo il format ideato da Gabriele Cera.

Nel corso della serata due supercar Ferrari mozzafiato sono state esposte ai lati della fossa dove si sono sfidati i fighter.

Una serata esclusiva, stile Miami, musica, dj set e ballerine che si sono alternate in spettacoli di danza e coreografie mozzafiato ai ritmi no-stop dei DJ Trixie e JNPR, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

La serata si è conclusa in bellezza con un after party all’insegna di musica, drink e buone vibrazioni.

“La prossima data prima di novembre sarà pazzesca – annuncia il campione Gabriele Cera – la location originale sarà da contorno ad un altro evento di puro divertimento e adrenalina.

Ogni Card finirà sempre con un party intorno al Pit firmato PSM eventi , una collaborazione che grida successo”.