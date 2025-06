La maggior parte di noi sarebbe partita per il mare, il lago o la montagna alla ricerca di un po’ di relax per festeggiare una data importante.

Lui ha preferito organizzare con la famiglia un viaggio nella patria del triathlon nel Vecchio Continente per partecipare alla “Ironman Frankfurt”, il Campionato europeo in cui i triatleti sono chiamati a correre per 226 chilometri.

Fabio Annibale, 40enne ingegnere di Fiano Romano, al traguardo della “Ironman Frankfurt”

E’ l’impresa di Fabio Annibale, 40enne ingegnere di Fiano Romano, iscritto alla squadra “IronTeam” di Roma e podista tesserato con la “Asd Atletica Fiano Romano”.

Ieri, domenica 29 giugno, nel giorno del suo 40esimo compleanno, Annibale ha tagliato il traguardo della “Ironman” di Francoforte con un tempo di 11.46.52, classificandosi 1.070esimo su 2.131 triatleti partecipanti, compresi i professionisti.

Una panoramica del Campionato europeo di triathlon a Francoforte

Per quasi mezza giornata l’ingegnere fianese si è cimentato nel nuoto, percorrendo una distanza di 3,8 chilometri, nel ciclismo per 180 chilometri e nella maratona per 42,195 chilometri.

Senza una interruzione fino al traguardo finale, dove ha stretto in un abbraccio la moglie e i loro due bambini che hanno tifato per lui, come in tutte le gare.

Un’impresa che pochi atleti della provincia Nordest di Roma possono vantare.

D’altronde un Ironman non si può improvvisare. Una preparazione specifica e rigorosa si rivela essenziale per affrontare questa gara impegnativa nelle migliori condizioni.

Fabio Annibale pratica il triathlon dal 2019 e racconta al quotidiano on line Tiburno.Tv di aver “iniziato per curiosità dopo aver assistito casualmente ad una gara Ironman in Sud Africa dove mi trovavo per una trasferta di lavoro”.

Fabio Annibale nel 2021 sul podio più alto al Campionato regionale Lazio

Nel 2021 ha vinto il Campionato regionale Lazio per la sua categoria, quindi si è cimentato su altre mezze distanze e a settembre 2024 ha partecipato ad una gara nazionale di triathlon a Cervia.

“Partecipo per gioco – spiega Fabio Annibale – ma con la tenacia, la determinazione e l’impegno ho ottenuto risultati stupefacenti e così appunto ho voluto festeggiare i suoi 40 anni”.

Perché a 40 anni cimentarsi in gare così impegnative, appunto da Iron Man?

“Perché è una grande impresa che non tutti possono pensare di fare – conclude l’ingegner – quindi mettersi alla prova in una competizione simile è motivo di grande soddisfazione personale”.