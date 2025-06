Oggi l’Intelligenza Artificiale sta prendendo il sopravvento, ma non potrà mai sostituire la Natura.

Il carro “Petali e Circuiti” del Rione Le Molette è il vincitore della Sagra delle Rose di Santa Lucia

I rappresentanti del Rione Le Molette ritirano il premio dal sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni

E’ il messaggio lanciato dal Rione Le Molette attraverso “Petali e Circuiti”, il carro allegorico vincitore della 47esima edizione della Sagra delle Rose di Santa Lucia di Fonte Nuova, evento tradizionale che celebra la rosa e che si è svolto in Piazza delle Rose da mercoledì 11 a lunedì 23 giugno 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, le immagini della festa degli appartenenti al Rione Le Molette

Nel rione Le Molette la vittoria della Sagra mancava da ben 36 anni, per questo il successo ha riempito di una gioia straordinaria il gruppo che sabato 14 giugno ha letteralmente incantato la giuria composta da 7 esperti e 4 ospiti d’onore oltre al pubblico col suo carro allegorico lungo 8 metri e largo 4 metri classificatosi primo davanti a quelli del Rione La Brocca, San Giuseppe, Santa Lucia e Monte Bianco.

Alcune immagini dei festeggiamenti dopo la vittoria della sfilata della Sagra delle Rose

Assente alla sfilata dei carri, il Rione Lo Sport si è comunque aggiudicato il premio per il miglior addobbo, mentre il Rione Le Molette ha bissato a pari merito col Rione San Giuseppe il premio giuria popolare assegnato dal pubblico presente alla Sagra.

Organizzato dall’Associazione “Quelli della Sagra” col patrocinio del Comune di Fonte Nuova e della Regione Lazio, l’evento è particolarmente sentito a Santa Lucia, divisa in Rioni, ognuno dei quali diretto da un Presidente e da quest’anno ciascuno rappresentato da un “Sindaco”, ossia un bambino destinato a tramandare la tradizione ai posteri.

A sinistra, Tommaso Sgalippa discendente di una delle storiche famiglie dei carristi; a destra, Mattia Boccolini, il “Sindaco” del Rione Le Molette

Per il Rione Le Molette il Presidente è Michele Di Gaspare, mentre il “Sindaco” è il piccolo Mattia Boccolini, figlio di una coppia di carristi, facenti parte del gruppo di persone di buona volontà che dal 2 maggio e per un mese intero hanno fatto le ore piccole per realizzare il carro, per metà ispirato a Madre Natura e per metà all’Intelligenza Artificiale.

Una riflessione sulla contemporaneità, un’indagine visiva sulle forze che ci attraggono e ci allontanano. Musiche di sottofondo, voce narrante e coreografie hanno reso suggestivo il passaggio del carro del Rione Le Molette rappresentando il viaggio dalla primordiale natura con la sua autenticità, la sua imperfezione e la sua resilienza, fino alla fretta, seppure affascinante, genesi del mondo digitale, con le sue infinite connessioni e le sue realtà virtuali: un confronto tra l’efficienza algoritmica e la lentezza inesorabile dei ritmi naturali, tra il controllo totale del virtuale e l’imprevedibilità vitale del reale.

Un lavoro corale, di gruppo, di una comunità che si ritrova insieme soltanto per portare alto il buon nome del Rione e il suo prestigio.

Artigiani, fabbri, idraulici, pittrice, elettricista, coreografa, corpo di ballo e tanta manovalanza, professionisti e non: tutti tassativamente e rigorosamente del Rione Le Molette.