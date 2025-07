Sono due cani maremmani puri, mamma e figlia, non microchippati.

A ritrovarli per le strade di Tor Lupara, frazione del Comune di Fonte Nuova, sono state le Guardie Zoofile dei Rangers d’Italia, l’Associazione che da agosto 2024 collabora con l’amministrazione comunale di Marcellina per il contrasto all’inquinamento e la tutela degli animali.

Gli Ispettori, coordinati dal responsabile Antonio Lotierzo, hanno rinfocillato i due cani e ora, per evitare che finiscano in canile, cercano casa e una famiglia dove possano vivere serenamente. Per info contatta