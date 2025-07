Il Comune di Marcellina assume un funzionario contabile.

Lo stabilisce la determina numero 55 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, martedì 22 luglio, dal Responsabile del Servizio Ragioneria Elena Fiori.

Con l’atto viene indetto un concorso pubblico per esami volto alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Funzionario” con profilo professionale di “Funzionario Contabile”, da assegnare all’Area Finanziaria e Servizi Sociali.

Secondo il bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO - alla selezione sono ammessi i candidati in possesso, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

– Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito Decreto del Capo dello Stato) o di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. I cittadini di Stati terzi possono partecipare alla selezione alle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

– Età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando;

– Idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire.

Il Comune si riserva di sottoporre i vincitori agli accertamenti preventivi di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

– Avere pieno godimento dei diritti politici e civili;

– Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile,

– Non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

– Non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità;

– per i soli concorrenti di sesso maschile nati entro il 1985 o volontari, aver assolto agli obblighi di leva e del servizio militare ovvero esserne stato esonerato ai sensi di legge;

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

– Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

– Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

REQUISITI SPECIFICI:

5 Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento universitario (ante DM 509/1999) in “Economia e commercio”;

oppure

– laurea specialistica o magistrale appartenente ad una delle seguenti classi:

Lauree specialistiche (LS):

– 19/S “Finanza”;

– 64/S “Scienze dell’economia”;

– 84/S “Scienze economico-aziendali”;

Lauree Magistrali (LM):

– LM16 “Finanza”;

– LM56 “Scienze dell’economia”;

– LM77 “Scienze economico-aziendali”;

oppure

– laurea triennale o di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi:

Classi di Laurea relative al DM 509/99:

– 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”;

– 28 “Scienze economiche”;

Classi di Laurea relative al DM 270/2004 – L18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”;

– L33 “Scienze economiche”

– conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il titolo di studio posseduto deve essere tra quelli indicati o equipollente.