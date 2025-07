GUIDONIA – Il DS Emiliano Donninelli: una vita nel calcio

Emiliano Donninelli, nato e cresciuto a Roma, padre di due bambine, Valentina di 13 anni e Nora di un anno, inizia la sua carriera calcistica come giocatore nelle giovanili della Lodigiani. A soli 17 anni debutta in Serie D con la Ladispoli, dando il via a una lunga carriera nei campi della Serie D con diverse squadre, tra cui Ostia, Fondi e Civitavecchia. Conclude la carriera da calciatore nell’Eccellenza con il Monterosi.

Nel 2013 arriva la chiamata della Sorianese, inizialmente come calciatore. Donninelli si mostra dubbioso, ma a sorpresa, viene contattato dal presidente Francesco Torrioni con un’altra proposta: diventare Direttore Sportivo. Torrioni cercava una figura giovane, che conoscesse il campo da gioco e il profumo dell’erba giocata, non solo il legno delle scrivanie.

“Ero dubbioso – dichiara Donninelli – era la mia prima esperienza, ma il Presidente mi convinse. Così accettai con entusiasmo, chiedendomi se fossi davvero all’altezza”.

Nel 2015 la Sorianese si fonde con il Monterosi. Inizia così l’esperienza da Direttore Sportivo con il Presidente storico Flaminio Cialli. “Riuscimmo a vincere il campionato di Eccellenza e approdammo in Serie D.”

Nella stagione 2016/2017, sotto la presidenza di Luciano Capponi, il Monterosi arriva secondo in Serie D, sfiorando la promozione in Serie C.

Il vero successo arriva nel campionato 2020/2021: il Monterosi vince il campionato e conquista la Serie C. “Fu per me un’esperienza indimenticabile. Ero tra i professionisti come Direttore Sportivo. Tutti quei dubbi iniziali si erano dissolti. Sapevo di aver lavorato bene e di essere finalmente nel posto giusto.”

Nel campionato 2021/2022 inizia la collaborazione con Fabrizio Lucchesi. “Arrivammo in zona play-off, e fu lì che compresi chi fosse davvero Lucchesi, sia professionalmente che umanamente. Gli devo molto”, racconta Donninelli.

Nel 2022/2023 inizia l’era Fusano con il Monterosi, ma né Donninelli né Lucchesi sono più presenti. Il Monterosi retrocede in Serie D nel campionato 2023/2024.

Nell’ultimo campionato 2024-2025, Donninelli viene richiamato insieme a Lucchesi per collaborare con il club, ora diventato Guidonia Montecelio 1937 FC.

“Abbiamo scritto una favola calcistica con questa squadra! Mi sono legato a tutti i giocatori, in particolare all’ex mister D’Antoni, che voglio ricordare. Con lui iniziai un percorso professionale ai tempi della Sorianese, dove lo scelsi come giocatore-capitano. Lo ho poi seguito anche come allenatore a Guidonia. Purtroppo i risultati non sono arrivati e abbiamo scelto di cambiare, chiamando Mister Ginestra, che si è dimostrato all’altezza da ogni punto di vista. È stata una figura importante, che ci ha permesso di vincere il campionato”.

Guardando al futuro, Donninelli auspica un Guidonia Montecelio solido e competitivo tra i professionisti. “Il pubblico di Guidonia ci ha aiutato tantissimo. Partita dopo partita ho visto crescere l’entusiasmo. So che alcuni giocatori della stagione passata resteranno nel cuore dei tifosi, ma noi siamo professionisti e dobbiamo ragionare con un’altra logica. In certi casi, le strade si sono divise per obiettivi differenti.”

Conclude così:

“Il mio rapporto con il Presidente Fusano è straordinario. È una persona eccezionale, che dà tanto ma chiede altrettanto. Come ogni persona di talento, sa cosa vuole e dove vuole arrivare.

Questa vita calcistica per me è stata una favola, e spero che ci siano ancora tanti capitoli belli da scrivere.”

(Daniele Di Cerbo)